Переповнювали емоції, – Джеймі Лі Кертіс пристрасно поцілувала Мішель Єо в губи

Актриса Джеймі Лі Кертіс здобула нагороду на церемонії вручення премії SAG Awards 2023. Її настільки переповнювали емоції, що вона поцілувала свою колегу з фільму прямо в губи.

Актриса стала найкращою у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі" за фільм "Все завжди і водночас". Мішель Єо також здобула нагороду на премії SAG Awards 2023 як найкраща актриса у цьому фільмі.

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Джеймі Лі Кертіс пристрасно поцілувала Мішель Єо в губи

Джеймі Лі Кертіс також не стримала своїх емоцій під час оголошення переможців та поцілувала головну героїню "Все завжди і водночас" Мішель Єо прямо в губи.

Де Мішель Єо? Я говорю "Мішель!". Ви кажете: "Єо!"... Мішель Єо, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе!,

– сказала акторка.

Джеймі Лі Кертіс поцілувала Мішель Єо: дивіться відео

Коли за лаштунками почали обговорювати поцілунок актриси, вона сказала: "Ну, я люблю Мішель Єо. Я маю на увазі, ми любимо одне одного". Вона також жартома доповнила: "Вона вийшла заміж, я зустріла її чоловіка в Англії. Він милий. У мене також є чоловік".



Джеймі Лі Кертіс поцілувала Мішель Єо / Скриншот з відео

Що варто знати про фільм "Все завжди і водночас"

"Все завжди і водночас" – фантастична комедія від продюсерів братів Руссо. Головну роль у майбутньому фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати", "Леді", "Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся", "Завтра не помре ніколи". Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Ножі наголо", "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня").

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн



На премії SAG Awards 2023 Джеймі Лі Кертіс сказала, що їй надзвичайно сподобався фільм "Все завжди і водночас" і те, як його оцінюють.

Це розвага. Це сезон блискучих речей. Це чудова увага. Це мистецтво. Це можливість побачити чудових людей у маскарадних костюмах. Але ми всі справжні люди, і ми живемо у світі, який перебуває у стані війни. І для більшості людей це дуже важке життя, тому часто ми відволікаємося на шоубізнес,

– сказала вона.

Премія SAG Awards 2023 проводилася у неділю, 26 лютого, у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі. Церемонія транслюватиметься у прямому ефірі на ютуб-каналі Netflix.