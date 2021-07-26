Сильний і стильний Джейсон Стейтем: 6 найяскравіших фільмів актора

Один із імпозантних акторів британців 26 липня 2021 року святкує свій День народження: Джейсону Стейтему – 54! Редакція Кіно 24 згадує найкращі картини з його участю.

Джейсон Стейтем здобув популярність у широкої авдиторії і встиг міцно встати в один ряд з легендарними акторами бойовиків 20-го століття, як Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне і Арнольд Шварценеґґер. Образ сильного чоловіка в складних життєвих обставинах нікого не залишають без уваги, особливо, коли виплутуватись доводиться з шармом та гумором, хоч і здебільшого відпрацьованими стусанами.

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6 найяскравіших фільмів актора

1. Пограбування на Бейкер-стріт

Режисер: Роджер Дональдсон

Рік: 2008

Оригінальна назва: The Bank Job

У 2008 році у Стейтема за плечима вже було два "Перевізника" і один "Адреналін", він був зіркою фільмів про дикі погоні, розбиті машини і вибиті зуби. Але тут він вирішив наплювати на комфорт і знятися не в дуже масштабній, але витонченій британської кримінальній драмі, в основу якої лягло реальне пограбування банку на Бейкер-стріт 1971 року. Чи треба говорити, що Джейсон Стейтем виглядає органічно, навіть коли ненадовго випускає з рук зброю?

"Пограбування на Бейкер-стріт" 2008: дивіться трейлер фільму

2. Карти, гроші, два стволи

Режисер: Ґай Річі

Рік: 1998

Оригінальна назва: Lock, Stock and Two Smoking Barrels

За легендою, Ґай Річі зустрів Джейсона Стейтема, коли той торгував прикрасами і парфумами на вулиці. Режисер розгледів його природний талант та особливу енергію і запросив здорованя знятися в своїй дебютній повнометражці. "Карти, гроші, два стволи" зібрали понад 4 мільйони доларів у США. Дует показав світові, що таке справжня чорна комедія.

"Карти, гроші, два стволи" 1998: дивіться трейлер фільму

3. Великий куш

Режисер: Ґай Річі

Рік: 2000

Оригінальна назва: Snatch

Після дикого успіху фільму "Карти, гроші, два стволи" Ґай Річі зрозумів, що витягнув щасливий квиток, і брав Стейтема в усі проєкти, окрім хіба що кліпів для коханої дружини і фільмів з її участю (його можна зрозуміти). Другий фільм Річі став його другим хітом і зібрав більше 80-ти мільйонів доларів у світовому прокаті, закріпивши акторський успіх Джейсона Стейтема: його грубу щетину і лютий погляд з-під лоба не змогли затьмарити навіть Бенісіо Дель Торо, легендарний Денніс Фаріна і Бред Пітт.

"Великий куш" 2000: дивіться трейлер онлайн

4. Адреналін

Режисери: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

Рік: 2006

Оригінальна назва: Crank

"Адреналін" порівнюють з культовим фільмом "Швидкість" ( з Кіану Рівзом та Сандрою Буллок), але замість автобуса по вулицях Лос-Анджелеса в ньому носиться Джейсон Стейтем, збиваючи усе на своєму шляху. Але і він теж не може зупинитися: по організму бродить отрута, готова зупинити його серце, як тільки в тілі впаде рівень адреналіну. Щоб зняти цей бойовик, не потрібні складні персонажі і вистражданий сценарій – Марк Невелдайн, Брайан Тейлор і Стейтем прекрасно це розуміли.

"Адреналін" 2006: дивіться трейлер фільму

5. Перевізник

Режисери: Луї Летерье, Корі Юень

Рік: 2002

Оригінальна назва: The Transporter

Якщо Ґай Річі подарував світові Стейтема-актора, то "Перевізник" зробив його екшен-зіркою. І це далеко не єдина заслуга культового кримінального бойовика Луї Летер'є і Корі Юеня. До них відносяться, наприклад, бійка, в якій Стейтем, схожий на Джекі Чана, протистоїть сокирою, і звучить безсмертна фраза: "Безнадійно – це коли на кришку труни падає земля. Решту можна виправити".

"Перевізник" 2002: дивіться трейлер фільму

6. Гнів людський

Режисер: Ґай Річі

Рік: 2021

Оригінальна назва: Wrath of Man

За сюжетом Стейтем грає Гілла – людину з важким минулим. Він влаштовується в інкасаторську компанію, але аж ніяк не заради стабільної заробітної плати. Герой Стейтема шукає справедливості та помсти. Інкасатори по всьому місту стають жертвами нападу банди. Тож Гіллові доведеться звільнити свій гнів людський заради пошуку правди.

"Гнів людський" 2021: дивіться трейлер фільму