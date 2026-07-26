Джейсону Стейтему – 59: культові фільми з актором, які тримають у напрузі до останньої хвилини

26 липня Джейсон Стейтем святкує свій 59-й день народження. Харизматичний британський актор за свою кар'єру встиг стати обличчям культових бойовиків та кримінальних комедій.

24 Канал підготував добірку найкращих фільмів з участю Джейсона Стейтема, які ви можете переглянути разом з рідними і друзями.

"Карти, гроші, два стволи" (1998)

Культова кримінальна комедія Гая Річі розповідає про чотирьох друзів, які вирішили зіграти в карткову гру з небезпечним лондонським мафіозі. Після підлаштованого програшу хлопці потрапляють у величезний борг і мають за тиждень знайти колосальну суму грошей. Джейсон Стейтем зіграв Бекона – вуличного торговця, який разом зі своєю командою потрапляє у серію безглуздих і небезпечних пригод.

"Карти, гроші, два стволи": дивіться трейлер фільму онлайн

"Великий куш" (2000)

Сюжет розгортається навколо викраденого діаманта вагою 84 карати, який намагаються продати в Лондоні. Джейсон Стейтем грає нелегального боксерського промоутера на прізвисько Турок. Його герой потрапляє в конфлікт з місцевим кримінальним авторитетом Цеглою через бійця Міккі, який відмовляється програвати поєдинок у раунді. Протягом фільму лінія Турка перетинається з пригодами грабіжників, найманих убивць та нью-йоркського гангстера, які шукають коштовність.

"Великий куш": дивіться трейлер фільму онлайн

"Перевізник" (2002)

Головний герой Френк Мартін, якого зіграв Стейтем, працює високооплачуваним перевізником небезпечних вантажів і суворо дотримується своїх трьох правил. Він ніколи не змінює умов угоди, не запитує імен і не дивиться всередину пакунка. Втім, одного разу вантаж починає рухатися, і Френк порушує власне табу, виявляючи у багажнику зв'язану дівчину.

"Перевізник": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших захопливих фільмів зі Стейтемом:

"Адреналін" (2006);

"Пограбування на Бейкер-Стріт" (2008);

"Нестримні" (2010);

"Шпигунка" (2015);

"Гнів людський" (2021);

"Бджоляр" (2024);

"Профі" (2025);

"Самотник" (2026).

До речі, вже в серпні цього року вийде фільм "Заколот" з участю Джейсона Стейтема.