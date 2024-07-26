Джейсону Стейтему – 57: 3 топові фільми з культовим актором брутального кіно

Джейсон Стейтем – британський актор, який став символом сучасного екшн-кіно. Його неповторний стиль, витривалість і харизма зробили його одним з найвідоміших акторів у жанрі бойовиків.

Сьогодні, 26 липня, Джейсон Стейтем святкує день народження. З цієї нагоди редакція Кіно 24 згадує три фільми, в яких він проявив себе найяскравіше.

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"Перевізник" (2002)

Цей фільм став справжньою класикою бойовиків. Стейтем грає Франка Мартіна, професійного водія вантажівки, який спеціалізується на транспортуванні небезпечних вантажів. Його головний принцип – ніколи не змінювати умови договору. Однак усе змінюється, коли він отримує завдання, яке змушує його порушити всі правила.

"Перевізник" став першим великим хітом Стейтема, який продемонстрував його вміння володіти бойовими мистецтвами і водінням на найвищому рівні. Фільм став стартом його кар'єри в Голлівуді і залишив по собі яскравий слід у серцях шанувальників.

"Перевізник": дивіться трейлер онлайн

"Великий куш" (2000)

Цей фільм Гая Річі є однією з найвідоміших кримінальних комедій, де Стейтем зіграв одну з головних ролей. Він грає Турка, дрібного злочинця, який разом зі своїм партнером втягується у світ нелегальних боксерських поєдинків та крадіжок діамантів.

У цьому фільмі Стейтем продемонстрував свій талант у комедійній ролі, поєднуючи його з неповторною харизмою.

"Великий куш": дивіться трейлер онлайн

"Гнів людський" (2021)

У цьому фільмі Джейсон Стейтем грає загадкового і холоднокровного чоловіка на ім'я Гілл, який працює інкасатором в компанії, що займається перевезенням великих сум грошей. Але його справжні мотиви стають зрозумілими, коли розкриваються деталі його минулого й особистої трагедії.

"Гнів людський" поєднує в собі елементи трилера і бойовика. Гра Стейтема додає фільму глибини і драматизму, роблячи його одним з найкращих в його кар'єрі.

"Гнів людський": дивіться трейлер онлайн

Ці три фільми є лише маленькою частиною великого доробку Джейсона Стейтема, але вони безсумнівно показують, чому він залишається одним з найбільших зірок сучасного кіно. З нетерпінням чекаємо на його нові проєкти!