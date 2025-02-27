Оскароносного актора Джина Хекмена та його дружину знайшли мертвими: що сталося

27 лютого стало відомо про смерть легендарного американського актора Джина Хекмена, дворазового лауреата премії Оскар. Актору було 95 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Santa Fe New Mexican. Джин Хекмен і його дружина, піаністка Бетсі Аракава, були знайдені мертвими в їхньому будинку в передмісті Санта-Фе.

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Джина Хекмена та його дружину знайшли мертвими: що сталося

Джин Хекмен, легендарний актор, та його дружина, піаністка Бетсі Аракава, були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Дружина актора, Бетсі, була значно молодшою за нього – їй було всього 63 роки. Їхні тіла виявили в середу вдень у їхньому будинку, що знаходиться в передмісті Санта-Фе.

Підтвердження їхньої смерті надійшло після опівночі від офісу шерифа округу Санта-Фе. Офіційна заява була зроблена шерифом Аданом Мендосою, який повідомив, що смерть пари була виявлена в результаті перевірки місця події.

За словами представників влади, наразі немає безпосередніх ознак злочину, що свідчить про те, що трагедія, ймовірно, не має кримінального характеру. Однак на цю мить офіс шерифа не надав додаткової інформації щодо причини смерті, і проводяться подальші розслідування для з'ясування обставин.

Що відомо про Джина Хекмена

Джин Хекмен – один з найбільш шанованих і талановитих акторів Голлівуду, чиїм виступам на великому екрані судилося стати класикою. Його кар'єра охоплює десятиліття, тому він залишив глибокий слід в історії кіно.

Він – дворазовий лауреат премій Оскар і BAFTA, триразовий володар премії "Золотий глобус" і Національної ради кінокритиків США, а також призер Берлінського кінофестивалю. За свою кар'єру він здобув безліч нагород і відзнак.

Серед найвизначніших фільмів у кар'єрі Хекмена варто виділити "Французький зв'язковий", "Міст надто далеко", "Міссісіпі у вогні", "Непрощений", "Багряний прилив" та "У тилу ворога". Особливою віхою в кар'єрі Джина Хекмена стала його роль у психологічному трилері "Розмова".

Джин Хекмен залишив після себе багатий кінематографічний спадок, і його смерть є великою втратою для світу мистецтва.