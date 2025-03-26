Скоро прем'єра 3 сезону культового серіалу "Джинні й Джорджія": дата виходу стрічки

"Джинні й Джорджія" – американський драматично-комедійний телесеріал, створений Сарою Ламперт. Реліз відбувся 24 лютого 2021 року на Netflix.

Стрічка одразу закохала у себе глядачів і готова зробити це знову. Тому нарешті стало відомо, коли відбудеться прем'єра 3 сезону серіалу. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на NetflixUa.

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Коли прем'єра 3 сезону серіалу "Джинні й Джорджія"

Фанати "Джинні й Джорджії" завмерли в очікуванні, адже нарешті стало відомо, коли відбудеться прем'єра нового сезону. Серіал вийде зовсім скоро – 5 червня. Про це стало відомо на інстаграм сторінці NetflixUa, де також опублікували фото зі знімань нових епізодів.

Прогноз врожаїв персиків: 5 червня випаде 3 сезон "Джинні й Джорджії",

– опублікували на сторінці.

Попередні сезони зібрали доволі високі глядацькі рейтинги. Уже скоро глядачі зможуть дізнатись, чи не стануть нові епізоди розчаруванням для них, як це часто буває у багатосезонних стрічках.

Якщо ви – один із палких фанатів "Джинні й Джорджії", зовсім скоро ви побачите, чи вдасться Джорджії та її дітям таки побудувати життя з чистого аркуша.