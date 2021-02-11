Актрису Джину Карано звільнили з серіалу "Мандалорець": скандальна причина

Представники студії Lucasfilm розірвали контракт з голлівудською актрисою Джиною Карано. Брюнетка грала Кару Дюн у популярному серіалі "Мандалорець". Відтак у наступних сезонах цього проєкту глядачі не побачать Джину Карано.

Не приховували кіновиробники і причини звільнення Джини Карано. Виявилось, актриса опублікувала допис у тіктоці, в якому порівняла геноцид з сучасною політикою США. Після резонансу у мережі Джина Карано швидко видалила допис, однак підписники її блогу зробили копію тексту.

Цікаво Як знімали драму про Девіда Бові та чому в ній немає його пісень

"Євреїв били на вулицях не нацистські солдати, а їхні сусіди… навіть діти. Через те, що історію редагують, багато людей сьогодні не усвідомлюють, що для того, щоб дійти до точки, в якій нацистські солдати могли запросто зібрати тисячі євреїв, спершу уряд змусив своїх же сусідів ненавидіти їх лише за те, що вони євреї. Як це відрізняється від ненависті до когось за їхні політичні погляди?" – написала Джина Карано.

Ймовірно, таким чином актриса поділилась думками щодо осуду Дональда Трампа за те, що він підбурював людей до штурму Капітолію. Внаслідок сутичок тоді загинуло 5 людей, а Джо Байден засудив дії політика.

Мережу обурили слова Джини Карано, відтак люди створили хештег #FireGinaCarano ("звільніть Джину Карано"). До думки американців дослухались кіновиробники, які запевнили: актриса не з'явиться ані в наступних серіях "Мандалорця", ані і будь-якій стрічці франшизи "Зоряні війни".

Окрім цього, агентство UTA, яке представляло Джину Карино в Голлівуді, також відмовилось від співпраці з нею.

"Мандалорець": коротко про серіал

Це один з найуспішніших серіалів по кіновсесвіту "Зоряні війни". Всі події розгортаються після падіння Галактичної Імперії. Малюк Йода, що походить з невідомої раси, привертає увагу моффа Гідеона. Той хоче розгадати таємницю сили крихітної істоти, тому дає мисливцям завдання вполювати Дитя. І тільки один Мандалорець стає на захист Малюка Йоди.

Наразі серіал має 2 сезони. Очікується, що Disney+ продовжить "Мандалорець" на ще 1 сезон.

"Мандалорець": дивіться трейлер