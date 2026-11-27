Поки одні після 60 років відмовляються від підборів і гучних вечірок, легендарна Джоан Коллінз, схоже, навіть не розглядає такого сценарію. У свої 93 роки зірка культового серіалу "Династія" продовжує відвідувати світські заходи, носити ефектні сукні та ходити на побачення з чоловіком, молодшим за неї на 32 роки.

Як повідомляє HELLO, акторка вкотре продемонструвала, що голлівудський гламур не має терміну придатності. Знаменитість з'явилася на святковому заході в Лондоні. 25 листопада акторка разом із 61-річним чоловіком Персі Гібсоном відвідала урочисте відкриття різдвяної ялинки в розкішному лондонському готелі Claridge's.

Для світського виходу Коллінз обрала елегантну чорну коктейльну сукню з відкритими плечима та довгими рукавами. Особливої театральності образу додало яскраво-червоне боа з пір'я.

Джоан Коллінз з чоловіком / Фото gettyimages



Свій образ знаменитість доповнила масивним кольє золотистого відтінку з квітковими елементами, ефектними сережками, об'ємними локонами та виразним макіяжем.

Схоже, з часів Алексіс Колбі змінилося не так уже й багато. Джоан Коллінз досі чудово знає, як привернути до себе увагу, навіть якщо головною зіркою вечора мала бути різдвяна ялинка.

Що відомо про особисте життя акторки

На світському заході знаменитість охоче позувала разом із чоловіком, театральним продюсером Персі Гібсоном. Подружжя одружилося у 2002 році й цьогоріч відзначило 24-ту річницю шлюбу.

Цікаво, що весілля закоханих відбулося саме в готелі Claridge's. Акторка зізнавалася, що це місце викликає в неї безліч приємних спогадів і стало практично другим домом.

Серед гостей весілля були легендарний виконавець ролі Джеймса Бонда Роджер Мур та співачка Ширлі Бессі, яка виступила перед присутніми.

Для Коллінз цей шлюб став п'ятим. І поки скептики могли сумніватися у довговічності стосунків із чоловіком, молодшим на понад три десятиліття, подружжя вже понад 20 років демонструє, що арифметика в коханні – далеко не найважливіша дисципліна.

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