Британська письменниця й авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг натякнула на перемогу України на пісенному конкурсі Євробачення-2022.

У своєму твітері Джоан Роулінг іронічно запитала: "Тож хто, як ми сподіваємося, стане другим?". До свого допису додала значки прапора України та кубку.

Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Джоан Роулінг натякнула, що Україна переможе на Євробаченні-2022



Джоан Роулінг натякнула, що Україна переможе на Євробаченні-2022 / Скриншот допису з твітеру

Як відомо, Джоан Роулінг підтримує Україну у жахливій боротьбі з Росією. Авторка легендарного "Гаррі Поттера" закликала увесь світ допомогти українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Письменниця не лише збирає кошти зі своєю доброчинною організацією Lumos, а й сама пожертвувала 1 мільйон стерлінгів, що дорівнює 1,3 мільйона доларів.

Крім цього, у березні Джоан Роулінг відповіла Путіну після того, як він "втягнув" її в скандал щодо відмови Заходу від російської культури. Путін порівняв критику авторки "Гаррі Поттера" через трансгендерні погляди з тією, з якою зіткнулися російські культурологи.

Він заявив, що Роулінг "скасували", тому що вона "не задовольняла вимог шанувальників гендерних прав". "Критикою західної культури скасування, думаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть своїх політичних опонентів", – відповіла Роулінг.