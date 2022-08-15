"Ти — наступна": Джоан Роулінг погрожують через підтримку Салмана Рушді, на якого вчинили замах

Американська письменниця Джоан Роулінг підтримала 75-річного британського письменника Салмана Рушді, якого кілька днів тому планували вбити. Після цього авторка книг про Гаррі Поттера отримала погрози у твітері зі словами "Ти наступна".

Поліція розслідує загрозу на адресу Джоан Роулінг через твіт щодо замаху на Салмана Рушді. Зазначимо, що у коментарях письменнику вона написала: "Жахливі новини. Почуваюся дуже погано прямо зараз. Нехай із ним усе буде гаразд".

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Джоан Роулінг погрожують

Користувач твітера під ім'ям Меєр Асіф Азіз відповів: "Не хвилюйся, ти наступна". Як повідомило BBC, з цього ж акаунту підтримували нападника Рушді. Його вже видалили.

Роулінг водночас поділилася скриншотами погрози та подякувала всім, хто надіслав слова підтримки. "Залучена поліція", – написала вона.



Джоан Роулінг погрожують / Скриншот з твітера

Представник поліції Шотландії заявив: "Ми отримали повідомлення про онлайн-загрози, і співробітники поліції проводять розслідування".

У заяві боси Warner Bros Discovery (WBD), розважальної компанії, що стоїть за екранізацією серії романів Роулінг про Гаррі Поттера, заявили, що вони рішуче засуджують погрози на адресу автора.

Ми підтримуємо її та всіх авторів, оповідачів та творців, які сміливо висловлюють свою творчість та думки. WBD вірить у свободу вираження думок, мирний дискурс та підтримку тих, хто пропонує свої погляди на публічній арені,

– йдеться у заяві.

"Подумки з сером Салманом Рушді та його сім'єю після безглуздого акту насильства у Нью-Йорку. Компанія рішуче засуджує будь-які форми загроз, насильства чи залякування, коли думки та переконання можуть розходитися", – доповнила WBD.

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Роулінг закликала твітер вжити заходів

Вона написала: "У @TwitterSupport є шанс на якусь підтримку?". Відповідь від твітера, за словами Роулінг, була такою: "Після вивчення доступної інформації, ми визначили, що в контенті, про який ви повідомили, не було порушень правил соцмережі. Ми цінуємо вашу допомогу і закликаємо вас звертатися у майбутньому, якщо ви виявите якісь потенційні порушення".

У відповідь Роулінг запитала: "Це ваші рекомендації, вірно? "Насильство: Ви не можете загрожувати насильством щодо окремої особи чи групи людей. Ми також забороняємо виявлення насильства чи тероризму". Щодо цього твітер ще не відповів.

Що відомо про стан Рушді

, Роулінг – одна з багатьох письменниць та письменників, які висловили занепокоєння з приводу Рушді. Зокрема Ніл Гейман, Стівен Кінг та Вільям Далрімпл описали напад як "жахливий день для літератури, свободи слова та для авторів у всьому світі".

Нагадаємо, напад на 75-річного британського письменника індійського походження трапився в Інституті Чакотва в штаті Нью-Йорк, де Салман Рудші мав виступити з лекцією. Нападник вибіг прямо на сцену.

Рушді залишився в лікарні із серйозними травмами, але йому вже не потрібна ШВЛ. Він розмовляє та жартує. У 75-річного чоловіка пошкоджена печінка та нервові зв'язки у руці та оці. Ймовірно, що він не бачитиме на травмоване око.