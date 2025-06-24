Джоан Роулінг відверто поділилась думками про серіал "Гаррі Поттер": "Я прочитала перші епізоди"

Триває активна робота над оригінальним телевізійним серіалом "Гаррі Поттер". Авторка серії романів Джоан Роулінг поділилася враженнями про майбутню стрічку.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Hollywood Reporter. У матеріалі дізнаєтесь, що думає письменниця про новий серіал.

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Джоан Роулінг зізналась, що думає про новий серіал "Гаррі Поттер"

Джоан Роулінг стала виконавчою продюсеркою серіалу "Гаррі Поттер". Вона зізналася, що майбутнє шоу точно стане адаптацією легендарної фентезійної серії її книжок. Письменниця каже, що тісно співпрацювала з неймовірними сценаристами, аби серіал став справді культовим.

Я прочитала перші два епізоди майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO, і вони такі, такі, такі чудові,

– написала Роулінг.

Відомо, що письменниця щоденно працює над серіалом "Гаррі Поттер" і неабияк допомагає усій знімальній команді зробити цю історію справді вартою перегляду.

До речі, HBO вже оголосив нових акторів серіалу про Гаррі Поттера: хто зіграє Мелфоїв і Дурслів.