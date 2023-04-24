"Я запаслася шампанським": Роулінг відповіла хейтерам щодо бойкоту серіалу про Гаррі Поттера

Письменниця Джоан Роулінг відреагувала на спроби фанатів всесвіту Гаррі Поттера скасувати виробництво нового серіалу за її книгами. Що вона сказала – читайте далі.

Письменниця вважає таку реакцію фанів "жахливими новинами". Про це вона написала у своєму твітері.

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Джоан Роулінг відповіла хейтерам щодо бойкоту серіалу про Гаррі Поттера

Нещодавно стрімінговий сервіс HBO анонсував вихід нового серіалу та показав короткий ролик зі свічками у Гоґвортсі. Проте деякі фанати всесвіту Гаррі Поттера почали протестувати, вважаючи, що історія не потребує переказу чи продовження. Крім того, інші критики також висловили свої зауваження до проєкту.

Джоан Роулінг, яка є виконавчим продюсером майбутнього серіалу, з відповіддю не забарилася.

Жахливі новини, якими я вважаю за свій обов’язок поділитися. Активісти намагаються організувати черговий бойкот моєї роботи, цього разу серіалу про Гаррі Поттера. Оскільки попереджений – отже, озброєний, я запаслася пляшками шампанського,

– відповіла письменниця хейтерам.

Повідомляється, що бюджет серіалу орієнтовно складатиме близько 200 мільйонів доларів, що рівноцінно витратам на зйомки серіалу "Дім драконів" та "Гра Престолів". Зараз немає точної дати прем’єри, але ймовірно, що вона відбудеться не раніше 2025 – 2026 року.