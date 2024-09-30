Після страшної хвороби: помер актор "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" Джон Ештон

Знаменитий американський актор Джон Ештон, відомий своєю роллю детектива Таггерта у культовому фільмі "Поліцейський із Беверлі-Гіллз", помер 26 вересня. На момент смерті йому було 76 років.

Відомо, що останні роки актор боровся з важкою хворобою – раком. Його смерть офіційно підтверджена виданням TMZ.

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Помер актор "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" Джон Ештон

На момент своєї смерті Джон Ештон перебував у себе вдома в місті Форт-Коллінз, штат Колорадо, США.

До самої смерті він не відмовлявся від своєї акторської кар'єри, залишаючись активним у кіноіндустрії. Його участь у легендарній франшизі "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" стала однією з найвизначніших віх у його кар'єрі.

Актор знімався у трьох із чотирьох частин цієї серії фільмів, і шанувальники змогли знову побачити його в останній частині, що вийшла на екрани у 2024 році під назвою "Аксель Ф". Вихід цієї стрічки став певним прощанням з актором, залишивши незабутній слід у кіно.

Після смерті Джона Ештона його представник Алан Сомерс висловив глибокі слова співчуття.

Джон залишає після себе спадщину любові, відданості та служіння. Його пам'ять назавжди запам'ятається дружині, дітям, онукам, а також брату, сестрам, родині та всім, хто його любив. Вплив Джона на світ запам'ятається і буде відзначатися ще багатьма поколіннями,

– сказав Сомерс.

Постать Ештона стала невіддільною частиною світової кіноісторії, а його вплив на кінематограф продовжуватиме жити через його роботи. Його талант і відданість професії створили вічну спадщину, яку глядачі будуть цінувати ще багато років.