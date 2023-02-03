Після вибухового фіналу фільму "Джон Вік 3" до четвертої частини повертається режисер франшизи Чад Стахелські. А до головної ролі – Кіану Рівз.

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У мережі представили нові кадри з "Джона Віка 4"

Нові фото демонструють кілька аспектів нового фільму, зокрема бесіду найманого вбивці Кіану Рівза з королем підземної магії Лоуренсом Фішберною та Вінстоном, в якого перевтілився Іян Макшейн. Після вибухового фіналу фільму "Джон Вік 3" до четвертої частини повертається режисер франшизи Чад Стахелські.

Нові кадри з майбутнього фільму "Джон Вік 4" / Lionsgate

Як ви могли вже бачити з трейлера, який показали в листопаді, та нових фото, у продовженні з’являться чимало нових персонажів та локації битв. Очікується, що "Джон Вік 4" розповість про головного персонажа Рівза, який хоче реалізувати план повалення Вищого столу та зіштовхується зі старими друзями.

Сюжет четвертої частини довго тримали у таємниці. Втім, в одному інтерв’ю Чад Стахелскі сказав, що у новій історії не варто чекати щасливого фіналу. За словами Ріна Саваяма, який грає роль Акіри, четверта частина про Джона Віка стане найкращим фільмом у серії, бо у ньому творці перейшли до зовсім нових масштабів.

Джон Вік розкриває шлях до перемоги над вищим столом. Але перш ніж він зможе здобути свободу, Вік повинен зіткнутися з новим ворогом із потужними альянсами по всьому світу та силами, які перетворюють старих друзів на ворогів,

– йдеться в описі до трейлера.

"Джон Вік 4": дивіться трейлер фільму