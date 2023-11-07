Це повна маячня, – батько Анджеліни Джолі розкритикував публікації доньки про Палестину

Джон Войт – батько Анджеліни Джолі, американський актор, лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус". Войт записав відео, у якому засудив позицію своєї доньки, яка закликала до припинення вогню в Секторі Гази.

Актор вкрай обурений публікаціями своєї доньки. Тож, хоча Джон Войт не є активним користувачем інстаграму, все ж опублікував на своїй сторінці відео на тлі американського прапора з поясненнями для Джолі та тих, хто її підтримує.

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Джон Войт емоційно висловився про публікації Анджеліни Джолі

Зокрема, Войта сильно розлютили пости, в яких Джолі висловлювала звинувачення у "навмисному бомбардуванні палестинських родин", які вона опублікувала раніше.

Я дуже розчарований тим, що моя донька, як і багато інших, не має уявлення про Божу честь, Божі істини. Йдеться про знищення історії Божої землі, Святої землі, Землі євреїв. Ізраїльська армія повинна захищати свою землю, свій народ. Це війна,

– сказав Джон Войт.

Оскароносний батько назвав дописи своєї доньки "абсолютними дуростями". Він також різко висловився проти тих, хто схвалює ситуацію з "знищенням євреїв і християнства". За словами Джона Войта, Ізраїль не вбиває невинних людей. А змусити всіх так думати – це, власне, є у планах Хамасу.

Це абсолютна брехня, що Ізраїль вбиває невинних людей. Змусити всіх думати, що Ізраїль нищить палестинських дітей, – це насправді і є план ХАМАСу. І ви, дурні, називаєте Ізраїль причиною проблем? Вам потрібно подивитися на себе і запитати: "Хто я? Що я?",

– сказав актор.

Вкінці Войт додав, що перемога буде за Ізраїлем.

"Ізраїльський народ піклується про людей. Вони люблять, вони піклуються – роблять те, що є незрозумілим для цих тварин. Справедливість переможе", – завершив думку Джон Войт.

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