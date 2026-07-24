Навіть фанати не впізнали: Джонні Депп показався в новому образі

Джонні Депп знову повертається на великі екрани. Після семи років відпочинку актор знявся в новій різдвяній стрічці.

Як повідомляє People, днями студія Paramount Pictures представила перший трейлер фільму "Ebenezer" – нової екранізації повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі".

Найбільше в трейлері "Ebenezer" глядачів вразив не сюжет про духів і моральне переродження, а сам факт, що Джонні Деппа там взагалі впізнати. Густий грим, зморшки, сивина і похмурий погляд зробили свою справу настільки якісно, що звичний коментар "та це ж Джек Горобець у капелюсі" цього разу просто нема кому написати.

"Ebenezer": дивитись трейлер

Сюжет нового фільму з Джонні Деппом

Стрічка розповідає знайому історію Скруджа – скупого й озлобленого чоловіка, який напередодні Різдва отримує шанс переосмислити своє життя після зустрічі з духами Минулого, Теперішнього та Майбутнього. Щоправда, цього разу автори обіцяють значно похмурішу й атмосфернішу версію класичної історії.

Режисером стрічки став Ті Вест, відомий за фільмами "Перл" і "MaXXXiн". Також у картині знялися Дейзі Рідлі та Сем Клафлін.

Промокампанія вже набирає обертів. 23 липня творці опублікували перший офіційний постер, а ще раніше Депп несподівано з'явився на San Diego Comic-Con уже в образі Скруджа. І, схоже, вирішив не виходити з ролі навіть під час спілкування з шанувальниками.

Прем'єра "Ebenezer" запланована на 13 листопада. Це стане першою великою голлівудською роботою Джонні Деппа після фільму "В очікуванні варварів", який вийшов ще у 2019 році.

Втім, на цьому повернення актора не завершиться. Уже у 2027 році Депп з'явиться в екшн-трилері "Day Drinker", де знову зіграє разом із Пенелопою Крус.

Також цієї осені очікуємо прем’єру фільму "Діггер" з Томом Крузом у головній ролі.



