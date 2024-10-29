Знаменитий Джонні Депп вперше зізнався, чи пробачив ексдружині наклеп: "Були не найкращі часи"

Знаменитий американський актор Джонні Депп, після болісного та скандального розлучення з ексдружиною, акторкою Ембер Герд, поділився своїми думками про те, як змінилося його ставлення до колишньої. Відомо, що їхні стосунки протягом шести років були сповнені конфліктів і невирішених суперечок.

Депп розповів, що за останній час пережив багато змін і трансформацій. Якщо раніше він переживав образу та гнів через Ембер, то тепер ці почуття залишилися в минулому. Виданню The Hollywood Reporter актор зізнався, що відчуває до ексдружини тепер.

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Джонні Депп зізнався, як ставиться до колишньої дружини

Актор відверто зізнається, що зміг відпустити всі скандали, які супроводжували його стосунки з Ембер Герд. Цей складний досвід, сповнений конфліктів і публічних суперечок, навчив його уроків, які тепер слугують йому путівником у житті. Він підкреслює, що вміння відпустити минуле стало ключовим моментом для його емоційного зростання.

Депп розуміє, що хоча скандали й були важкими, вони також дали йому можливість переосмислити свої цінності й погляди на стосунки.

Я все пам'ятаю. Пройшов через усе це. То були не найкращі часи, не дуже веселі. Деякі з них були божевільними. Але все це просто було, і просто є. Для мене це у минулому. Це мене загартувало. Весь досвід, навіть якщо ми кажемо про купівлю морозива чи вигул собаки, так чи інакше повчає нас. Тому я ні до кого не ставлюся вороже. У мене немає цього великого запасу ненависті, тому що ненависть вимагає турботи. Навіщо нести цей багаж?

– розповів Джонні.

Інтерв'ю Джонні Деппа: дивіться відео онлайн

Експодружжя Джонні Депп і Ембер Герд тривалий час тримало серйозну образу одне на одного. Їхні стосунки після розлучення стали предметом численних скандалів і публічних суперечок.

Що сталося між Джонні Деппом та Ембер Герд

Протягом шести років після розлучення вони зіштовхнулися з численними судами, що ускладнили їхнє життя. Ембер Герд публічно звинувачувала Джонні в домашньому насильстві, що стало причиною широкого обговорення в ЗМІ та серйозних правових наслідків для обох.

Ці звинувачення, які потрапили на перші шпальти газет, призвели до величезного тиску на актора і негативно вплинули на його кар'єру. Проте врешті-решт правосуддя стало на бік Деппа. Суд визнав, що Герд поширювала наклепи про нього, які завдали йому значної шкоди.

У результаті цього рішення Ембер зобов'язалася виплатити Джонні мільйони доларів як моральну компенсацію. Ця угода дозволила їм досягти мирного рішення і розпочати новий етап у житті, звільнившись від тяжкого минулого і знайшовши шлях до відновлення особистого щастя.