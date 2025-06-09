Ексцентричний пірат і творчий ізгой: 7 найкращих ролей Джонні Деппа, за які його полюбили фани

Відомий актор, продюсер і музикант Джонні Депп має неймовірну й різнобічну кар'єру, яку розвивав ще з підліткових років. Він був лауреатом "Золотого глобуса" та номінантом Оскара. Джонні Депп продемонстрував, що може бути універсальним, адже грав і похмурих, і ексцентричних, і романтичних персонажів.

Сьогодні, 9 червня, Джонні Деппу виповнюється 62 роки. Знаменитість у певний період був найбільш високооплачуваним та успішним актором. Він часто грав незвичних персонажів, за що його й полюбили глядачі у всьому світі. Кіно 24 пропонує пригадати ці ролі.

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Капітан Джек Спарроу – "Пірати Карибського моря"

Серія пригодницьких фільмів розповідає про кмітливого пірата-невдаху й винахідника-коваля, які шукають викрадену доньку губернатора.

Характер головного ексцентричного протагоніста фільму, який шалено любив море, ром і піратське життя, продумав сам Джонні Депп. Його гра подарувала акторові шалену популярність, номінації на Оскар і BAFTA та перемогу у премії Гільдії кіноакторів.



Джонні Депп у кіно / Кадр з фільму

Ед – "Едвард Руки-ножиці"

У центрі фентезійного романтичного фільму – юний Едвард, у якого леза ножиць замість пальців. Він змушений жити в покинутому будинку у повній самоті.

Імена Тіма Бертона й Джонні Деппа дуже часто йдуть поряд, адже разом вони створювали справжні хіти. Цей фільм був першою співпрацею, де Джонні зіграв доброзичливого та щирого Едварда. Саме акторська гра стала визначальною в успіху цієї стрічки.



Джонні Депп у кіно / Кадр з фільму

Свіні Тодд – "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт"

Похмурий фільм розповідає про перукаря, у якого в житті було все чудово, поки суддя не відібрав у нього дружину та 15 років життя. Під новим іменем він повертається в Лондон, готовий до жорстокої помсти.

У мюзиклі Джонні Депп розкрився не лише як актор, але і як вокаліст. Він вкотре показав, що йому під силу будь-яка роль. Участь у стрічці принесла йому "Золотий глобус".



Джонні Депп у кіно / Кадр з фільму

Віллі Вонка – "Чарлі й шоколадна фабрика"

Маленький хлопчик Чарлі мріє опинитись у місцевій шоколадній фабриці. Це було неможливо зробити, поки її господар не оголосив про розіграш 5 квитків. Одним із щасливчиків стає Чарлі, тож його чекають неймовірні пригоди.

Ще одна співпраця з Тімом Бертоном подарувала фільмографії Джонні Деппа одного з найексцентричніших персонажів. Він виправдав та перевершив ще одне втілення Віллі Вонки на екрані. Його персонаж вийшов багатогранним і цікавим.



Джонні Депп у кіно / Кадр з фільму

Донні Браско в однойменному фільмі

Таємний агент ФБР Джо Пістоні під псевдонімом долучається до злочинного угруповання та стає частиною мафії. Поступово подвійне життя починає його затягувати.

Попри те, що Аль Пачіно з'являвся тут дуже часто, гра Джонні Деппа теж була надважливою. Він правдиво передав напруженість та хаос, яку переживав його герой, коли працював під прикриттям. Так персонаж став незабутнім.



Джонні Депп у кіно / Кадр з фільму

Ед Вуд в однойменному фільмі

Біографічний фільм зосереджується на кар'єрі актора Еда Вуда, якого називають найгіршим режисером в історії кінематографа. Та він увійшов в історію Голлівуду, коли залучив до співпраці зірку горорів Белу Лугоші.

Джонні Депп черпав для ролі натхнення в інших акторів. Він зміг розкритися, показати персонажа справжнім та здобути у відповідь похвалу критиків.



Джонні Депп у кіно / Кадр з фільму

Гілберт Грейп – "Що гнітить Гілберта Грейпа"

Недооцінена драматична стрічка розповідає про молодого Гілберта Грейпа, який після самогубства батька піклується про свою матір та молодших братів і сестер. Все змінюється, коли в містечку зазнає аварії будинок на колесах, а його пасажири (серед яких чарівна дівчина Бекі) залишаються тут надовше.

Вважається, що фільм став проривом саме для Леонардо Ді Капріо, однак і Джонні Депп продемонстрував незабутню гру та поєднав в одному персонажі втомленого сина, розчарованого брата та коханця. Попри недоліки, глядачі прихильні до Гілберта, що доводить вміння актора залишатись приземленим у своїй ролі.



Джонні Депп у кіно / Кадр з фільму