Джонні Депп з’явився у тіктоці: 7,6 мільйона підписників і один допис, на який відреагувала Герд

Після перемоги у суді над Ембер Герд, епатажний актор Джонні Депп зареєструвався у тіктоці. Менше ніж за добу за ним почало стежити 7,6 мільйона підписників. Як на перший допис відреагувала колишня дружина – читайте далі.

Нещодавно в США відбувся найбільш обговорюваний суд в історії зіркових розлучень. І поки Джонні Депп очікує на компенсацію у розмірі 10,35 мільйона доларів від Герд, актор вирішив порозважатися зі своїми шанувальниками у тіктоці.

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Джонні Депп з’явився у тіктоці

У профілі актора є поки лише один ролик. У ньому він показав фрагменти з нещодавнього музичного туру Великою Британією з Джеффом Беком. Це відео Депп присвятив своїм прихильникам, а у дописі подякував їм за те, що всюди та завжди його підтримували.

У відео звучить композиція гурт Love Joys із композицією Stranger.

Усім моїм найдорожчим, вірним і непохитним прихильникам. Ми всюди були разом, ми всі бачили разом. Ми разом йшли однією дорогою. Ми разом робили правильні речі, бо вам було не байдуже. І тепер ми рухатимемося вперед усі разом. У мене немає можливості подякувати вам, окрім того, я просто скажу "Дякую". Тож, дякую. З любов'ю та повагою, ДД,

– написав актор.

Джонні Депп з’явився у тіктоці: дивіться його перший ролик

Як Ембер Герд відреагувала на перший допис Деппа у тіктоці

Колишня дружина Деппа не оминула увагою перший ролик актора. Ембер, за словами її представника, гостро відреагувала.

На думку актриси, перемога актора в суді позбавляє жінок, які стали жертвами домашнього насильства, права на справедливість.

Як повідомляє People, Герд прокоментувала: "Оскільки Джонні Депп каже, що він "рухається вперед", права жінок рухаються назад!"

Розчарування, яке відчуваю сьогодні, не передати словами. Я вбита горем, тому що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти непропорційно великій владі та впливу мого колишнього чоловіка,

– завила Герд.

Раніше актриса коментувала перемогу Деппа у суді: "Це відкидає на той час, коли жінка, яка висловилася і висловила свою думку, могла бути публічно ображена та принижена. Це відкидає назад ідею про те, що до насильства щодо жінок потрібно ставитись серйозно"