Голлівуд знизив ставки: Джонні Депп отримав у 18 разів менше, ніж за "Піратів Карибського моря"

Колись Джонні Депп отримував десятки мільйонів доларів за роль, а тепер змушений задовольнятися "скромними" п'ятьма мільйонами. Схоже, навіть голлівудським піратам іноді доводиться затягувати паски. Щоправда, уявлення про фінансову скруту в Деппа дещо відрізняються від наших.

Як повідомляє Page Six, 63-річний актор отримав 5 мільйонів доларів за головну роль у фільмі "Скрудж і Дух Різдва" – новій екранізації різдвяної історії Чарльза Діккенса.

"Скрудж і Дух Різдва": дивитись трейлер

Для порівняння, за роль у фільмі "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" Деппу, за даними видання, заплатили 16 мільйонів доларів. А його рекордний гонорар сягав приблизно 90 мільйонів за "Піратів Карибського моря: Помста Салазара" 2017 року з урахуванням додаткових виплат від прибутків. Свого часу актор навіть визнавав, що йому платять абсурдно великі гроші.

Чому Депп погодився на менший гонорар

"Скрудж і Дух Різдва" став одним із найгучніших студійних проєктів актора після судових скандалів із колишньою дружиною Ембер Герд, які серйозно вплинули на його голлівудську кар'єру.

У новій стрічці Депп зіграв скнару Ебенезера Скруджа, якого напередодні Різдва відвідують привиди минулого, теперішнього та майбутнього.

Іронія долі: актор, який колись отримував фантастичні гонорари, повертається до великого кіно в образі чоловіка, одержимого грошима.

Разом із ним у фільмі знялися Руперт Грінт, Дейзі Рідлі, Ієн Маккеллен та Сем Клафлін. Прем'єра запланована на 13 листопада 2026 року.

До речі, стало відомо, що на великі екрани хоче повернутися Жан-Клод Ван-Дамм.