Легендарний Джордж Клуні завершує кінокар'єру: актор назвав причину

Популярний 64-річний актор Джордж Клуні заявив про завершення своєї кінокар'єри. Він зробив цю несподівану заяву під час 51-ї церемонії Chaplin Award у Лінкольн-центрі.

Про це повідомило видання Page Six. Актор також пояснив своє рішення та поділився планами на майбутнє.

Чому Джордж Клуні завершує кінокар'єру?

Джордж Клуні вирішив завершити свою кінокар'єру. Він заявив, що замість постійних зйомок і роботи над новими проєктами зосередиться на благодійності та суспільних ініціативах. Актор зазначив, що перебуває на етапі, коли вже не має потреби доводити свою професійність.

Я займатимуся речами, які приносять мені більше задоволення, тому що я більше не женуся за кар'єрою,

– поділився актор.

Тож його фокус із кар'єрних амбіцій змістився на особисті цінності. Водночас він не виключає можливості повернення до кіно в майбутньому. Однак, за словами актора, це має бути справді хороша робота, аби він погодився на роль.

Знаєте, якщо з'явиться хороша роль – я її візьму!

– додав він.

Що цікаво знати про благодійність Джорджа Клуні?

Джордж Клуні разом із дружиною Амаль Клуні заснували благодійний фонд Clooney Foundation for Justice, якому актор планує приділяти значно більше уваги.

Зокрема, фонд Джорджа Клуні займався розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Більше про це можна дізнатися за посиланням.

Крім того, він має намір підтримувати ініціативи у сфері кіно й телебачення для молоді в Лос-Анджелес. Клуні також продовжить кураторство школи кіно і телебачення Ройбала в Лос-Анджелесі, адже прагне відкривати нові можливості для талановитих студентів і допомагати їхнім голосам бути почутими.