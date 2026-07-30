"Не знаємо, чи вціліє наш дім": Джордж Клуні зробив тривожну заяву після втечі з Франції

Голлівудському актору разом із дружиною Амаль та двома дітьми довелося терміново залишити свій будинок на півдні Франції через масштабні лісові пожежі.

Як повідомляє People, родина евакуювалася зі свого маєтку в містечку Бріньоль, що в регіоні Прованс – Альпи – Лазурний Берег. Саме цей район опинився серед тих, де вогонь стрімко поширюється через спеку, сильний вітер і тривалу посуху.

Подружжя навіть звернулося з листом до мера Бріньоля. У ньому Клуні зізналися, що наразі не знають, чи вціліє їхній будинок. Водночас наголосили: зараз найважливіше, щоб у безпеці були жителі міста.

Ми не знаємо, чи переживе наш прекрасний дім цей жахливий момент. Але сподіваємося, що ви й усі мешканці Бріньоля залишаєтеся в безпеці, – йдеться в листі.

Втім, актор не збирається просто спостерігати за ситуацією здалеку. Клуні заявили, що вважають себе частиною місцевої громади й готові допомагати місту відновлюватися, якщо пожежі завдадуть серйозних збитків.



Джордж Клуні та Амаль Аламуддін втекли з Франції через пожежі / Фото Getty images



Саме французька ферма стала для Клуні тим самим місцем, куди він свідомо переїхав, аби втекти від голлівудської метушні. Актор неодноразово розповідав, що хотів дати дітям спокійне дитинство без папараці, червоних доріжок і постійної уваги преси.

За даними ЗМІ, вогонь у Франції вже охопив територію, яка вчетверо перевищує площу Парижа. Через масштабні пожежі евакуювали сотні тисяч людей не лише у Франції, а й в Іспанії, Італії та Греції.

До слова, поки Джордж Клуні рятував родину від масштабних пожеж, інший голлівудський актор опинився в епіцентрі зовсім іншої драми. Джареда Лето накрив гучний скандал після виходу документального розслідування BBC.