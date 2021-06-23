Джордж Клуні та його друзі відкриють школу кіно і телебачення

Джордж Клуні, Керрі Вашингтон і Дон Чідл заявили про намір відкрити школу для підлітків, щоб навчати їх навичок кінематографії. Свої зусилля актори об’єднають із представниками органів освіти Лос-Анджелеса.
Ще у сколі вивчатимуть освітлення, візуальні ефекти та та інші голлівудські професії. Школу планують відкрити у 2022 році. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
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Наша мета – краще показати різноманітність нашої країни. Це означає створення програм для старших класів, які вчать молодих людей роботі з фотоапаратами, редагуванню, візуальним ефектам, звуку і всіх можливостей кар’єрного зростання, які ця промисловість може запропонувати,
– сказав Клуні.
Школа кіно і телебачення буде розміщена в навчальному центрі Едварда Р. Ройбала в переважно латиноамериканському районі Вестлейк. Викладачі отримають доступ до професіоналів кіноіндустрії, а студенти матимуть практичну підготовку поряд з академічними програмами та стажуванням.Джордж Клуні, Керрі Вашингтон і Дон Чідл, Мінді Калінг, Єва Лонгорія і тріо продюсерів увійдуть до складу ради директорів і покриють близько 20% початкового очікуваного бюджету в розмірі близько 7 мільйонів доларів.
Ґрант Хеслов, продюсерський партнер Джорджа Клуні, сказав, що на знімальному майданчику не вистачає кваліфікованих кандидатів.
Вам потрібна більш різноманітна команда. Там просто недостатньо навчених людей,
– сказав Ґрант Хеслов американському виданню New York Times.