Обов'язково подивіться цей фільм, якщо любите "МастерШеф"

Не так давно відбувся фінал кулінарної програми "МастерШеф", де всі вже дізнались ім'я переможця. Тож поки в ефірі немає нового сезону шоу, варто закривати цей гештальт тематичними фільмами.

24 Канал рекомендує звернути увагу на фільм 2009 року виходу – "Джулі і Джулія: Готуємо щастя за рецептом", де знялись разом одразу дві зірки кінострічки "Диявол носить Prada". Це той випадок, коли вам захочеться не просто передивлятись стрічку, а й готувати страви з неї.

Рекомендуємо Джолі їсть павуків, а Джонні Депп не любить митись: 5 акторів з дивними звичками

"Джулі і Джулія: Готуємо щастя за рецептом" – що відомо про фільм?

Фільм зняла режисерка і сценаристка Нора Ефрон, відома теплими та романтичними історіями.

У головних ролях:

Меріл Стріп;

Емі Адамс;

Стенлі Туччі;

Кріс Мессіна та інші.

Жанр: біографічна комедійна драма

Тривалість: 123 хвилини

Рейтинг IMDb: 7,0

За сюжетом, стрічка переплітає дві реальні історії. У 1950-х роках американка Джулія Чайлд відкриває для себе французьку кухню і мріє зробити її доступною для всіх. Через пів століття блогерка з Нью-Йорка Джулі Павелл вирішує за рік приготувати всі 524 рецепти з легендарної кулінарної книги Чайлд, документуючи свій шлях у блозі. Чи оцінить кулінарка старання юної дівчини?

"Джулі і Джулія": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві факти

Фільм заснований одразу на двох книгах: мемуарах кулінарної легенди Джулії Чайлд та книзі Джулі Павелл.

За роль у цьому фільмі Меріл Стріп отримала "Золотий глобус" і була номінована на Оскар у категорії "Найкраща жіноча роль".

Картина стала останньою режисерською роботою Нори Ефрон, яка завершила її незадовго до своєї смерті.

Чому варто подивитись цей фільм?

Стрічка дарує затишну атмосферу, тонкий гумор і щирі емоції щодо подій, які розгортаються. Він сподобається не лише любителям кулінарії, а й усім, хто цінує життєствердні історії про пошук себе, сміливість почати з нуля та підтримку коханих людей. Особливу насолоду приносить блискуча гра Меріл Стріп.

А якщо ви досі не знаєте, хто переміг у програмі "МастерШеф", то рекомендуємо дізнатись ім'я володаря першого місця у нашій новині.