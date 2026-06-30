24 Канал обрав декількох відомих акторів, яких ви на екранах звикли бачити у розкішних образах, однак у житті все трохи інакше. Вони сильно відрізняються від своїх персонажів.

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Актори з дивними звичками

Анджеліна Джолі

Акторка полюбляє їсти комах і павуків. До прикладу, під час інтерв'ю для BBC News у Камбоджі Джолі приготувала та скуштувала смажених тарантулів, скорпіонів та цвіркунів. Трапезу з нею розділили її діти. Тоді знаменитість зазначила, що до смаку їй найбільше саме павуки.

Вона пояснила, що комахи та павукоподібні є традиційною частиною раціону і свого часу допомагали місцевим жителям вижити під час громадянської війни. Під час дегустації Анджеліна вправно видаляла отруйні частини та жартома порівнювала смак смажених тарантулів із хрусткими чіпсами.

Анджеліна Джолі / Фото Getty images

Джонні Депп

Колеги актора по знімальному майданчику часто відзначали, що від Деппа не надто приємно пахне. За їхніми словами, гігієна точно не його сильна сторона. Хтось навіть казав, що таким стилем життя Джонні схожий на свого персонажа капітана Джека Горобця, у якого був дуже поганий запах з рота.

Джонні Депп / Фото Getty images

Дженніфер Еністон

Коли кінозірка ступає на борт, то робить це тільки з правої ноги. Але і це ще не все. Вона здійснює особливий ритуал – Еністон кілька разів стукає ззовні по літаку.

Дженніфер Еністон / Фото Getty images

Меган Фокс

Знаменитість переконана, що якщо слухати пісні Брітні Спірс під час польоту, то вони обов'язково її захистять. Цим правилом Меган користується вже давно і не вбачає у цьому чогось дивного чи абсурдного.

Меган Фокс / Фото Getty images

Роберт Паттісон

Зірка "Сутінок" відверто зізнається, що може не мити волосся на голові по шість тижнів. На його думку, необхідності робити це частіше просто немає.

Роберт Паттісон / Кадр із фільму "Сутінки"

До речі, нещодавно Роберт Паттінсон тролив Тома Голланда на зйомках нового фільму від Крістофера Нолана.