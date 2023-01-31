Джулія Робертс та Дженніфер Еністон обміняються тілами у новій комедії від Марго Роббі

Amazon працює над новою комедією. Відомо, що актриси Джулія Робертс та Дженніфер Еністон зіграють головні ролі. Спродюсує стрічку Марго Роббі.

Для Джулії Робертс та Дженніфер Еністон це не перша робота разом. У 2016 році вийшла комедія за їхньої участі "Нестерпні леді" режисера "Красуні" Геррі Маршалла. У новій комедії, зйомки якої, очевидно, плануються на 2023 рік, Джулія Робертс та Дженніфер Еністон мають помінятися тілами.

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Що відомо про стрічку на цей момент

Назву, сюжет та дату прем’єри нового проєкту наразі тримають у секреті. Окрім Марго Роббі, продюсером також виступить чоловік акторки Том Акерлі, які заснували компанію LuckyChap Entertainment. Подружжя зняло вже декілька фільмів і серіалів, зокрема номіновані на премію Оскар фільми "Я, Тоня" і "Перспективна дівчина". Постановником фільму стане Макс Барбаков, який раніше працював над стрічкою "Зависнути до Палм-Спрінгс".

Для Дженніфер Еністон ця комедійна стрічка стане другою з 2021 року. 31 березня 2023 року за її участю, нагадаємо, вийде продовження "Загадкового вбивства", а також третій сезон "Ранкового шоу".

Стрічка "Загадкове вбивство 2" розповість про двох детективних агентів, бізнес яких не має успіху. Раптом вони отримують запрошення на весілля свого друга Магараджі, що відбудеться на приватному острові. Нареченого викрадають, а їх переслідують одні невдачі та підозри. Разом з Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером у фільмі зіграли такі актори: Марк Стронґ, Мелані Лоран, Джоді Тернер-Сміт та інші.

"Загадкове вбивство 2": дивіться трейлер фільму

Джулія Робертс минулого року зіграла у комедії з Джорджем Клуні "Квиток до раю", яка отримала схвальні відгуки від глядачів, а також в політичному трилері "Газліт".

"Квиток до раю": дивіться трейлер фільму