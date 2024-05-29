Сяє в кожній ролі: фільми з талановитою Джулією Робертс

Однією із найяскравіших голлівудських зірок є неперевершена Джулія Робертс. Вона є улюбленицею мільйонів глядачів у різних куточках світу. Шанувальники кіно з нетерпінням завжди чекають на нові кінострічки з актрисою, які одразу б'ють рекорди за переглядами.

Кіно 24 підготувало 4 кінопроєкти, в яких зіграла Джулія Робертс. В кожному з цих фільмів важко відірвати погляд від харизми та великого таланту акторки.

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"Красуня"

Успішний та вродливий чоловік Едвард готується до важливих перемовин.

Однак у нього звільнився вечір і він вирішив покататись незнайомими вуличками на своєму розкішному авто. Саме цього вечора він зустрічає повію Вів'єн. У фінансиста спілкування з дівчиною викликає дивні почуття, які не можуть залишити його байдужим до неї.

Вів'єн дуже щира дівчина, у якій немає жодної тіні лукавства. На мить Едвард навіть забуває про професію дівчини, а вона ж в свою чергу зачарована добротою незнайомого чоловіка, який зустрівся їй на шляху. Після проведеної ночі Едвард хоче укласти незвичну угоду з красунею. Чоловік пропонує оплатити готівкою компанію Вів'єн на час його перебування в місті. Дівчина ж не бачить причин не погодитися.

"Красуня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наречена-втікачка"

Головна героїня – вродлива Меггі Карпентер має страх перед заміжжям. Щоразу, коли справа доходить до того, аби піти під вінець, вона тікає прямо з весілля. Так, за плечима у Меггі 3 невдалі церемонії.

Ось вже прийшов час 4 весілля для дівчини. Саме в цей період до її містечка приїжджає журналіст Айк, який має намір написати про Меггі викривальну статтю. Проте і йому не судилося встояти перед чарами красуні.

"Наречена-втікачка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їж, молись, кохай"

За сюжетом, Елізабет Гілберт нещодавно розлучилася із чоловіком. Їхнє розставання було далеко не легким і жінка вирішує повністю змінити своє життя.

Тому вона вирушає у власну подорож світом, аби знову відкрити любов до життя та розпочати все з чистого аркуша. Спершу Елізабет прибуває до Італії, де насолоджується смачними стравами і розуміє, що щастя навіть в таких маленьких деталях здатне змінити життя. Згодом вона вирушає до Індії. В цій країні жінка навчається молитися і дивитися на життя зовсім під іншим кутом. А ось після цього наступним місцем для відвідування вона обирає Індонезію, щоб набути гармонії. Та наприкінці свого шляху вона знайде не лише душевну рівновагу, а й нове кохання, яке буде кардинально відрізнятися від попередніх стосунків.

"Їж, молись, кохай": дивіться онлайн трейлер фільму

"Квиток до раю"

Молода дівчина Лілі познайомилася із Геде під час відпочинку на Балі. Між молодими людьми зародилося прекрасне почуття – кохання. Зрештою, пара вирішила одружитися. На свято Лілі запросила своїх батьків – Девіда, якого зіграв Джордж Клуні та Джорджію у виконанні Джулії Робертс. Вони давно розлучені та хотіли би ніколи більше не бачити одне одного.

Так, колишнє подружжя зустрілося на борту літака і під час перельоту на Балі мало достатньо часу для спілкування. Можливо, у них є багато суперечливих моментів, але щодо дечого в них одна думка на двох – їхній донці не варто кидати розплановане на роки вперед життя заради спонтанного кохання.

Всі ми звикли, що батьки нареченої радіють за свою доньку під час весілля, однак ці двоє будуть робити усе, аби одруження не відбулося.

"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві факти з біографії Джулії Робертс