Їй було лише 35: раптово померла відома акторка турецьких серіалів

Трапилася чергова втрата у світі кінематографа. Пішла з життя молода турецька акторка Едже Іртем.

На момент смерті їй було лише 35 років. Про це повідомив популярний блог EnMagazinn в інстаграмі.

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Едже Іртем померла у 35 років

Як повідомляється у публікації, популярна турецька акторка Едже Іртем померла внаслідок серцевого нападу.

Трагедія сталася 15 червня 2026 року – лише через день після того, як акторка відсвяткувала день народження. Едже Іртем народилася 14 червня 1991 року.

Подробиць наразі не розкривають, однак відомо, що смерть настала раптово та несподівано. Ще кілька днів тому акторка ділилася яскравими світлинами з мандрівок, на яких виглядала усміхненою та сповненою життя.

Що відомо про фільмографію акторки?

Глядачі можуть знати Едже Іртем за роллю Ішил у популярному серіалі "Кезеловий шербет".

Водночас акторка знімалася й в інших відомих турецьких проєктах, зокрема "Втікачки-наречені", "Це життя моє", "Справа честі", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хамід", "Містер Помилка", "Заборонений плід", "Сім'я" та багатьох інших.

Її фільмографія могла б поповнитися ще десятками яскравих ролей, однак передчасна смерть обірвала життя та кар'єру акторки.