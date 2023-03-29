"Вітаємо, бл*ха, в Україні": у мережі з’явився трейлер трилера "Егрегор", в якому знявся Садовий

Творці містичного детектива "Егрегор" показали оновлений трейлер. Прем’єра стрічки в кінотеатрах відбудеться 20 квітня 2023 року. В одному з епізодів глядачі зможуть побачити мера міста Львова Андрія Садового.

Режисером стрічки став Станіслав Капралов, а продюсером – Сергій Лавренюк. Зйомки стрічки відбувалися в декілька етапів у різних куточках світу – у Львові, Києві, Варшаві та Нью-Йорку. Проте домінантною локацією у фільмі стало саме місто Лева.

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"Егрегор": сюжет і трейлер фільму

"Егрегор" Станіслава Капралова – містичний детектив, де головний герой Артур намагається розкрити загадкове вбивство, пов’язане з таємною діяльністю химерного ордену.

В кінці трейлера зазначено, що цей фільм присвячено пам'яті актора Павла Лі та Олександра Суворова – фахівця з піротехнічних ефектів, який працював разом з командою фільму "Егрегор". Обидва загинули у 2022 році, волонтерячи й захищаючи Україну.

"Егрегор": дивіться трейлер фільму онлайн

Садовий знявся у містичному трилері

Умістичному трилері знялися як українські актори, так й іноземні. Крім того, в одному з його епізодів навіть взяв участь міський голова Львова Андрій Садовий.

У коментарі ZAXID.NET, PR-менеджерка компанії Solar Media Entertainment Іванна Овсянко розповіла, що мер Львова зіграв у фільмі самого себе.

За сюжетом фільму, у Львові зібралися секретар Ватикану та голова Православної церкви для підписання екуменічного протоколу про об'єднання церков. Мер Львова Андрій Садовий приймав голів церкви на балконі Ратуші,

– зазначила Овсянко.

Дивіться фото зі зйомок стрічки / Фото Solar Media Entertainment

Акторський склад – інтернаціональний:

американський актор Омрі Роуз , відомий своєю участю у фільмах "Непокора" та "Ліга справедливості";

, відомий своєю участю у фільмах "Непокора" та "Ліга справедливості"; українська актриса театру та кіно Олена Лавренюк , яка виконувала головні ролі у стрічках "Dzidzio контрабас" і "Кава з кардамоном";

, яка виконувала головні ролі у стрічках "Dzidzio контрабас" і "Кава з кардамоном"; партнерка Віллема Дефо й Роберта Паттінсона у фільмі "Маяк" Валерія Караман ;

; Анджей Зелінський , відомий своїми ролями в серіалі "Ватага" виробництва HBO та фільмі "Піаніст" режисера Романа Поланскі;

, відомий своїми ролями в серіалі "Ватага" виробництва HBO та фільмі "Піаніст" режисера Романа Поланскі; зірка польського кінематографа Данієль Ольбрихський, який є улюбленим актором відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана: 76-річний знімався у відомих історичних монументальних стрічках та отримав безліч нагород за свою працю.



Прем'єра фільму відбудеться 20 квітня 2023 року / Фото Львівська міськрада