Егрегор, Королі репу, Між нами: у програмі Миколайчук OPEN – 10 фільмів, які не були у прокаті

Організатори Миколайчук OPEN оголосили повну програму. Кінофестиваль триватиме з 15 по 19 червня 2022 року.

До фільму-відкриття "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка та ретроспективної програми додалося ще дев’ять фільмів. Про це 24 каналу розповіла пресслужба кінофестивалю Миколайчук OPEN, який створили під час війни, аби підтримати українську кіноіндустрію.

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Миколайчук OPEN: повна програма кінофестивалю

Для організаторів Миколайчук OPEN Олексія Гладушевського та Алекса Малишенка зібрати дев’ять нових українських фільмів під час війни – звучало амбітним та малореальним завданням. Однак завдяки чудовим українським продюсерам та продюсеркам, які пішли назустріч та надали фільми для показу, все вийшло.

Приємно, що кіноіндустрія в цей час об’єднується й допомагає одне одним, зокрема проявом цього єднання стануть спільні покази з кінофестивалями "Молодість", ОМКФ та Docudays UA,

– прокоментували програму організатори.

17 червня

У п’ятницю, 17 червня, покажуть "Рози. Фільм-кабаре" Ірени Стеценко. Документальний трагікомічний мюзикл розкриває портрети сімох артисток інтелектуального фрік-кабаре Dakh Daughters на тлі Революції гідності та війни на сході України.

"Рози. Фільм-кабаре": дивіться трейлер

18 червня

18 червня, в суботу, відбудеться чотири покази нових українських фільмів:

"Між нами" Соломії Томащук – рідкісний для українського жанрового кіно психологічний трилер, показ якого відбудеться в межах творчої зустрічі з Ірмою Вітовською. Вітовська зіграла тут нетипову для себе роль фатальної жінки, яку доля пов’язала з героїнею Анастасії Пустовіт.

Документальний "Плай" Єви Джішіашвілі показує історію родини, що живе та ґаздує на Закарпатті й змушена мужньо витримувати виклики долі. Зокрема ті, що виникли через війну, розв’язану Росією.

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"Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненка розповідає про 35-річного Сашу, який працює в конторі зі встановлення пам’ятників на цвинтарі. В нього багато клієнтів, кожен із яких переживає особисту трагедію. Однак Саша сповнений цинізму та іронії. Показ відбудеться в колаборації з кінофестивалем "Молодість".

Також у колаборації з іншим українським фестивалем – Docudays UA – покажуть документальну стрічку "Між небом і горами" Дмитра Грешка. Фільм крізь призму чотирьох парамедиків демонструє, як жителі гірського села Колочава на Закарпатті живуть звичним життям під час пандемії.

19 червня

19 червня пройдуть ще три покази:

"Королі репу" Мирослава Латика розповідає про 17-річного випускника сільської школи, який мріє стати відомим репером та підкорити серце дівчини Свєти. Заради своїх мрій він готовий ризикнути будь-чим. Показ відбудеться у співпраці з Одеським міжнародним кінофестивалем.

Ця стрічка – несподіваний виступ в жанрі кримінальної драми-мюзикла. Разом з "Носорогом" Олега Сенцова, фільм Латика показує шлях героя у світ злочинності, коментуючи суспільство, яке обмежує доступ до інших варіантів вибору. Динамічний, іронічний, з гарними акторськими роботами, цей фільм точно є прикладом того, як українська кінематографія творить новий, глибокий та цікавий мейнстрим.

"Королі репу": дивіться тизер

Документальний фільм "І про нас будуть говорити" Сєви Діамантакоса покаже історії художниці й волонтерки Ганни та ексцентричного підприємця Сергія, на кожного з яких непередбачувано вплинула війна.

Фільм-закриття "Егрегор" Станіслава Капралова – містичний детектив, де головний герой Артур намагається розкрити загадкове вбивство, пов’язане з таємною діяльністю химерного ордену.

Продюсером фільму є Сергій Лавренюк. Цікаво, що зйомки стрічки відбувалися в декілька етапів у різних куточках світу – у Львові, Києві, Варшаві та Нью-Йорку. В одній зі сцен фільму знімається мер Львова Андрій Садовий.

"Егрегор": дивіться трейлер

Також 21 червня відбудеться постскриптум фестивалю – спеціальний показ стрічки "В. Сильвестров" Сергія Буковського. Вона присвячена творчості видатного українського композитора і розповідає про головні віхи його життя.

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Окрім кінопоказів у рамках Миколайчук OPEN відбудуться творчі зустрічі з Ірмою Вітовською, В’ячеславом Довженком, Віктором Ждановим, Мариною Кошкіною та Михайлом Дзюбою, а також дискусії, присвячені майбутньому українського кіно.

Важливо зазначити, фестиваль буде безоплатним, але за умови попередньої реєстрації. Її відкриють 8 червня на сайті. Крім цього, буде збір коштів на потреби підрозділів ЗСУ, в яких служать учасники команд фільмів із програми фестивалю.

Раніше ми зазначали, що усі події кінофестивалю відбуватимуться в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука в Чернівцях. За подіями кінофестивалю Миколайчук OPEN можна стежити на сайті, у фейсбуці та інстаграмі.

Нагадаємо, український актор Тарас Цимбалюк вірить, що після перемоги буде відчутний ріст українського кіно. За його словами, світ тепер назавжди запам’ятає, що таке Україна.