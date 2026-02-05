Емеральда Феннелл – авторка цієї історії. У центрі нової екранізації – Марґо Роббі у ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всепоглинаючу, руйнівну силу.

Відзначимо, що наразі вікове обмеження перегляду стрічки – 16+.

"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму