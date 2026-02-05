Цей рік дуже щедрий на екранізації відомих книг. Кожна з них має неабиякий шанс на успіх у світовому прокаті, тому поспішайте дізнатись, що не можна пропустити.

24 Канал обрав п'ять довгоочікуваних фільмів, які мають стати якісною екранізацією відомих книг.

Екранізації яких книг вийдуть в кіно у 2026 році?

"Буремний перевал"

Дата прем'єри: 12 лютого

Емеральда Феннелл – авторка цієї історії. У центрі нової екранізації – Марґо Роббі у ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всепоглинаючу, руйнівну силу. Відзначимо, що наразі вікове обмеження перегляду стрічки – 16+. "Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму "Клара і сонце" Дата прем'єри: невідомо

Це адаптація роману Кадзуо Ішіґуро, який є автором культової історії "Не відпускай мене".

За сюжетом, це антиутопія, де генетичні модифікації стали нормою, а от рівень соціальної нерівності тільки посилюється. Головна героїня – робота Клара (роль дісталась зірці "Венздей" – Дженні Ортезі), яка створена у ролі подруги для дитини.

Також відомо, що екранізацією займається оскароносна Тайка Вайтіті, яка отримала нагороду за сценарій до "Кролика Джоджо". Наразі також немає і трейлера стрічки.

"Клара і сонце" / Фото з відкритих джерел

"Спогади про нього"

Дата прем'єри: 12 березня

Стрічку відзняли за романом Коллін Гувер. Історія розповідає про жінку, якій випала непроста доля. Кенна була ув'язнена, і ось настає момент, коли вона повертається до свого містечка, щоб стати справжньою матір'ю для своєї маленької доньки. Однак і тут стають їй на заваді.

Згодом жінка знайомиться з Леджером Вордом. Між ними зав'язується роман, однак ці стосунки є для неї руйнівними, адже Леджер – друг Скотті, її загиблого коханого, у чиїй смерті і звинуватили Кенну.

"Спогади про нього": дивіться онлайн трейлер фільму

"Веріті"

Дата прем'єри: 2 жовтня

Це психологічний трилер за однойменним романом Коллін Гувер 2018 року. У центрі подій Лоуен Ешлі – письменниця, яка шукає роботу. Якоюсь з нею зв'язується Джеремі Кроуфорд. Його дружина – авторка бестселерів Веріті Кроуфорд, і через загадковий нещасний випадок вона не може завершити свою успішну серію книг.

Джеремі просить Лоуен завершити серію, і під час роботи над нею знаходить рукопис, який ставить під сумнів психологічний стан Веріті та можливі зв'язки з її публікаціями.

"Веріті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Голодні ігри: Світанок перед Жнивами"

Дата прем'єри: 20 листопада

Події розгортатимуться задовго до історії Кітніс. Панем ще не такий "відполірований", але вже жорстокий. Глядачі побачать, як формуються самі правила ігор, як страх стає інструментом влади, і як Капітолій вчиться контролювати надію.

"Голодні ігри: Світанок перед Жнивами": дивіться онлайн трейлер фільму

