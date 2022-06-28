"500 мільйонів людей побачать вашу історію": Ектор Хіменес-Браво готує фільм про українців

Ектор Хіменес-Браво став режисером фільму про боротьбу українців з війною на кулінарному фронті. Усі кошти з показів підуть на потреби ЗСУ.

Ектор Хіменес-Браво в інстаграмі зазначив, що 24 лютого почалася найкривавіша і найжорстокіша війна після Другої Світової. У кожного з нас є своя історія, яку за словами шеф-кухаря, можуть побачити 500 мільйонів людей. Так Ектор анонсував свій перший фільм – про те, як українці боролися з війною на харчовому фронті.

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Ектор Хіменес-Браво покаже фільм про українців на кулінарному фронті

"Всі бачили як на житлові будинки скидають бомби, як з під завалів дістають дітей та їх матерів, як наші військові боронять кордон і як українці налаштовують весь світ проти росії. Але в кожного з нас є своя історія. Особлива історія", – написав Ектор в інстаграмі.

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Через те, що основний фронт шеф-кухаря харчовий – він розкаже історії звідти. За його словами, їх почують мільйони людей у всьому світі. Адже команда планує представити фільми на Amazon, Netflix та телекомпаніях у Великобританії та США. А всі вилучені кошти підуть на відновлення України.

Для мене це велика честь. Скоро світ побачить перший фільм – як українці боролися з війною на харчовому фронті. Ми присвятимо ці кадри тим, хто не дав загинути тисячам людей з голоду. Хто не дивлячись на небезпеку продовжував готувати ціною свого життя військових, поранених і цивільних,

– зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Далі цитуємо Ектора: "Світ дізнається про хлопців з Бучі, які не відходили від справ не дивлячись ні на що. Вони пекли хліб. В момент, коли не було ніякого продовольства та опалення, а вода текла в одному крані на 3 будівлі – вони не зупинялися. До них приходили орки (росіяни, – 24 канал), погрожували, приставляли гвинтівку до голови, забирали весь хліб – вони не зупинялися.

Всі почують історію двох молодих хлопців, які у 2014 році втекли від орків з Донецька і відкрили заклад біля славнозвісного драмтеатру Маріуполя. Як їх команда з вібрувальною землею від снарядів продовжувала годувати людей. Чи залишилися вони в живих? Чи буде існувати це заклад знову?

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Таких історій тисячі. З Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Києва, Ірпеня та інших міст".

Буде продовження фільму

Ектор Хіменес-Браво разом з британською командою завершує монтувати перший фільм, і готуємо зйомки другого. Другий фільм буде присвячений відродженню тих, хто рятував людей на кулінарному фронті.

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"Як вони відбудовуються, чого коштував їх бізнесу "рускій мір" і як українські ресторани стають справжніми бійцями за економіку. Всі виручені кошти підуть на відновлення України. Скоро світ побачить історії простих українців. Простих, але сміливих і відважних, – зазначив він.



Ектор Хіменес-Браво знімає фільм про українців на кулінарному фронті / Фото з інстаграму