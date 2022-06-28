Mamas Production розпочала виробництво на початку травня, а зйомки тривають і досі – у Львові, Києві та деяких інших містах України. "День, коли я зустрів Спайдермена" є спільним проєктом Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та AMO Pictures. Про це 24 каналу повідомили в Організації Українських Продюсерів (ОУП).

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В Україні тривають зйомки фільму "День, коли я зустрів Спайдермена"

Відзначимо, це перші зйомки повнометражного фільму на території України з початку повномасштабної російської агресії. Стрічка оповідає історію волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі.

Хтось знає історію школяра Пітера Паркера, який став Спайдерменом. Хтось чув про мільярдера Брюса Вейна, який одягнув костюм Бетмена. Ми розкажемо історію волонтерки Каті, яка відчула у собі суперсилу,

– говорить автор ідеї та копродюсер фільму Антон Скрипець.

Як повідомила співзасновниця ОУП та Mamas Production, Алла Липовецька, "першими в Україні взятися за ігрове кіно, в умовах війни, стало справжнім викликом для ОУП, яка була націлена на зйомки документального кіно насамперед!".

"Коли Антон прийшов з цією жорсткою, але водночас дуже ліричною історією, мені здалося божевіллям почати зйомки художнього фільму. Але з кожним днем обговорення незвичайного формату фільму, з кожним днем написання сценарію, впевненості ставало все більше. А коли проєктом зацікавилися наші партнери з AMO Pictures, стало очевидним, що проєкт вже на етапі сценарію не залишає байдужим. Варіантів не залишилось – тільки запуск!", – продовжила вона.

Що таке ОУП? Це група із семи українських продюсерів, створена у березні 2022. ОУП знімає документальне та ігрове кіно про причини, перебіг і наслідки повномасштабної агресії Росії проти України 2022 року. Зараз у виробництві ОУП шість документальних фільмів та одна художня стрічка.

Операційний директор AMO Pictures, Анатолій Дудінський прокоментував участь компанії у фільмі. За його словами, їм сподобався сценарій, режисер і професіонали, які готові зібратися і робити якісні речі в нашій країні.

"Фільм має дуже нестандартний формат і, до всього, це перший художній фільм про широкомасштабну війну 2022 року. А ми, як компанія креативного сектору, віримо, що наша нація має зображувати свої проблеми не лише через документальну призму, а й через переживання та емоції, які дозволяє відчути інструментарій художнього кіно", – доповнив він.

Що варто знати про AMO Pictures? Це компанія, що займається виробництвом відеоконтенту – від коротких анімаційних фільмів до великих знімальних форматів, який переглядають понад 750 мільйонів людей з усього світу.

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"Нам хотілося, щоб фільм відгукнувся кожному"

Що цікаво, для своєї історії автори обрали унікальний формат. Вони зазначають, що в Україні такого ще не було і обіцяють нестандартні рішення не тільки для українського, але й для світового кінематографа.

Ще на етапі сценарію, разом з Антоном, ми багато обговорювали нюанси формату, в якому вирішили розказати нашу історію. Нам хотілося, щоб фільм відгукнувся кожному, тому будемо говорити з глядачем зрозумілою йому мовою. Артхаусні прийоми виразності відкинули подалі!,

– коментує режисерка фільму Єва Стрєльнікова.

Головні ролі у стрічці зіграли:

Єлизавета Зайцева;

Олександр Рудинський;

Олеся Жураківська;

Катерина Кістень та інші.

Прем’єра стрічки в Україні має відбутися восени 2022 року. Окрім кінотеатрів, "День, коли я зустрів Спайдермена" покажуть на стрімінгових платформах, фестивалях та телеканалах.

"День, коли я зустрів Спайдермена" 2022: ілюстрації