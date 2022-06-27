"Спадок Терещенків": що це за серіал

У ньому йдеться про чотири покоління української династії, які, здавалося, були викреслені з пам'яті народу за радянської влади назавжди. Юрій Макаров, який анонсував кінопоказ у Києві, зазначив, що серіал має стати зразком того, як підіймати неоднозначні питання з минулого у медіа.

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Як відомо, автори документального серіалу "Спадок Терещенків" не змальовують своїх героїв лицарями без страху й докору – вони були людьми свого часу, дбали передусім про свій інтерес і, вочевидь, не до кінця усвідомлювали свою українську ідентичність.

"Сьогодні ми можемо питати себе: чи були Терещенки українськими патріотами? Хай навіть несвідомими, чи навпаки багатіли й самостверджувалися в Україні в рамках імперії, користуючися своїм становищем і преференціями. Тоді, в 19 і навіть на початку 20 століть, геть не всі наші свідомі інтелектуали готові були ставити перед собою відповідне запитання", – зазначає Суспільне.

Хто такі Терещенки? Артем Якович Терещенко – засновник роду, перший підприємець у родині Терещенків. Розпочав комерційну діяльність у Глухові. Згодом відкрив свою справу. Як повідомило Суспільне, він системно будував індустрію в тих місцях, де збігалися два вирішальні чинники: наявність відносно дешевих земель, яким попередні господарі не вміли дати раду, й наявність вільної робочої сили. Троє синів Микола, Федір і Семен, його наступники, розвиваючи цю бізнес-модель, мультиплікували досвід і статки.

"Спадок Терещенків": дивіться трейлер серіалу

Цікаво про зйомки серіалу та відгуки про картину

На презентацію в кінотеатр "Жовтень" прийшли авторка Наталка Пономарів, продюсер Вячеслав Пономарьов, режисер і відеограф Олександр Назаров, а також головний редактор Суспільного Мовлення Юрій Макаров. Вони розповіли про зйомки та специфіку обраної теми запрошеним гостям.



Презентація серіалу "Спадок Терещенків" у Києві / Фото Суспільне Культура

До речі. Під час презентації документального серіалу "Спадок Терещенків" проводився благодійний збір коштів для Музейного кризового центру, який забезпечує фінансову, організаційну, людську підтримку регіональних музеїв і їхніх команд у цей час. Завдяки їхній роботі, допомогу отримали понад 660 музейників у десяти регіонах, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Донеччині, Луганщині.

Продюсер В'ячеслав Пономарьов зазначив, що трагедія Терещенків полягала в тому, що вони не визнали себе українцями й не були потрібними Росії. Тому вони пішли в певне забуття.

Ми хотіли відродити цю історію і показати, що це за люди. Вони, можливо, не були патріотами й не боролися за українську незалежність, але після себе залишили дуже вагомий слід, який варто пам'ятати й зберігати надалі,

– сказав він.

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Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті

"Презентація серіалу "Спадок Терещенків" – це гідний привід відпроситися в командира, — напівжартома прокоментував він свій зовнішній вигляд і продовжив: Це фільм-урок нам, українцям, щодо того, що нам слід взяти з нашого минулого і назавжди зробити своїм. Але з іншого боку, це урок всім нам, що з нами буде, якщо ми будемо довго вагатися, хто ми. Насправді у всіх нас є глибинне відчуття, хто ми, але не завжди нам вистачає знання і цього фінального поштовху. Але я думаю, що останні вісім років показали нам, а після 24 лютого цих сумнівів вже немає. І дуже добре, що в цей час з'являються такі речі, що укріплюють нас у ці дні".



Антон Дробович на презентації серіалу "Спадок Терещенків" у Києві / Фото Суспільне Культура

Ігор Розкладай, головний експерт з медійного права Центру демократії й верховенства права

"Це вже другий серіал Суспільного, від якого я кайфую. Перший був "Колапс", і зараз це не менш крутий, ніж той, що був. Проглядаючи ці дві серії, а я точно хочу все передивитися, – я вловив себе на неймовірній кількості історичних флешбеків, які відбуваються зараз. Михайло Терещенко про що застерігав? "Не майте справ з Росією". Що сто років тому, що зараз – те саме. Насправді такі аналізи важливі тим, щоб ми зрозуміли, що не можемо змінити минуле, у кожного з нас були предки, які докладали камінчика до існування Російської імперії або до радянщини. Але коли ми дивимося на те, що було, це завжди нагадування про те, що ми можемо зробити свій вибір. Це не значить, що ми можемо про це забути, це значить, що ми можемо це переосмислити. Якщо ми хочемо бути сильною нацією, ми маємо прийняти наше минуле. Україна буде країною цього століття".



Ігор Розкладай на презентації серіалу "Спадок Терещенків" у Києві / Фото Суспільне Культура

Катерина Чуєва, заступниця Міністра культури

"Гадаю ми всі зараз, із початком цієї фази війни, зрозуміли, наскільки наша спадщина вразлива. За всього бажання, перемістити усю культурну спадщину України кудись на іншу планету чи в іншу країну неможливо, цього дуже багато. Тому вся спадщина — це в першу чергу про людей, людей, з яких це все починалося, які це все створювали і які це все захищають. І є люди, завдяки яким ми тримаємося зараз. Необхідно досліджувати та документувати цю спадщину. Фільм — це одна з форм такого убезпечення. Ми маємо шанс зберегти це все і розкрити цю фантастичну спадщину набагато більшій аудиторії ніж це було можливо навіть рік тому. Наша задача — бути достойним цього шансу. Ціна цього шансу дуже велика".



Катерина Чуєва на презентації серіалу "Спадок Терещенків" у Києві / Фото Суспільне Культура

Світлана Остапа, голова Наглядової ради Суспільного Мовлення

"Дякую, що ви не зробили з Терещенка ідола, що б підкреслювало, що ми такі унікальні й вищі над всіма, бо в нас є такі люди. Водночас я зрозуміла ще таку річ: хоч Терещенко і не усвідомлював, можливо, що він українець, але у нього є такі риси, які притаманні всім нам, що говорить про те, що він українець і це проявилося саме зараз, у ці часи війни. Вони так багато віддавали усі кошти й ми теж гуртуємося, допомагаємо одне одному, віддаємо останнє для того, щоб країна перемогла. Мені теж подобається "Колапс" і мені дуже сподобався цей фільм. Необхідно презентувати його за кордоном, особливо в історичних середовищах, які потім поширюватимуть це на суспільство тієї чи іншої держави. Ми не те, що пишемо зараз історію, ми її відбудовуємо, тому що нам її зруйнували й переписали".



Світлана Остапа на презентації серіалу "Спадок Терещенків" у Києві / Фото Суспільне Культура