"Наследие Терещенко": что это за сериал

В нем говорится о четырех поколениях украинской династии, которые, казалось, были вычеркнуты из памяти народа при советской власти навсегда. Анонсировавший кинопоказ в Киеве Юрий Макаров отметил, что сериал должен стать образцом того, как поднимать неоднозначные вопросы из прошлого в медиа.

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Как известно, авторы документального сериала "Наследие Терещенко" не изображают своих героев рыцарями без страха и упрека – они были людьми своего времени, заботились прежде всего о своем интересе и, очевидно, не до конца осознавали свою украинскую идентичность.

"Сегодня мы можем спрашивать себя: были ли Терещенко украинскими патриотами? Пусть даже бессознательными, или наоборот богатели и самоутверждались в Украине в рамках империи, пользуясь своим положением и преференциями. Тогда, в 19 и даже начале 20 веков, наши сознательные интеллектуалы готовы были задавать перед собой соответствующий вопрос", – отмечает Общественное.

Кто такие Терещенко? Артем Яковлевич Терещенко – основатель рода, первый предприниматель в семье Терещенко. Начал коммерческую деятельность в Глухове. Впоследствии открыл свое дело. Как сообщило Общественное, он системно строил индустрию в тех местах, где совпадали два решающих фактора: наличие относительно дешевых земель, которым предыдущие хозяева не умели справиться, и наличие свободной рабочей силы. Трое сыновей Николай, Федор и Семен, его преемники, развивая эту бизнес-модель, мультиплицировали опыт и состояние.

"Наследие Терещенко": смотрите трейлер сериала

Интересно о съемках сериала и отзывы о картине

На презентацию в кинотеатр "Жовтень" пришли автор Наталья Пономарев, продюсер Вячеслав Пономарев, режиссер и видеограф Александр Назаров, а также главный редактор Суспильного Мовлення Юрий Макаров. Они рассказали о съемках и специфике избранной темы приглашенным гостям.



Презентация сериала "Наследие Терещенко" в Киеве / Фото Общественное Культура

Кстати говоря. Во время презентации документального сериала "Наследие Терещенко" проводился благотворительный сбор средств для Музейного кризисного центра, который обеспечивает финансовую, организационную, человеческую поддержку региональных музеев и их команд в это время. Благодаря их работе, помощь получили более 660 музейщиков в десяти регионах, в частности, на Херсонщине, Николаевщине, Черниговщине, Донбассе, Луганщине.

Продюсер Вячеслав Пономарев отметил, что трагедия Терещенко заключалась в том, что они не признали себя украинцами и не были нужны России. Поэтому они ушли в определенное забвение.

Мы хотели возродить эту историю и показать, что это за люди. Они, возможно, не были патриотами и не боролись за украинскую независимость, но после себя оставили очень весомый след, который следует помнить и сохранять в дальнейшем.

– сказал он.

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Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти

"Презентация сериала "Наследие Терещенко" – это достойный повод отпроситься у командира, — полушутя прокомментировал он свой внешний вид и продолжил: Это фильм-урок нам, украинцам, относительно того, что нам следует взять из нашего прошлого и навсегда сделать своим. Но с другой стороны, это урок всем нам, что с нами будет, если мы будем долго сомневаться, кто мы… На самом деле у всех нас есть глубинное чувство, кто мы, но не всегда нам хватает знания и этого финального толчка. Но я думаю, что восемь лет показали нам, а после 24 февраля этих сомнений уже нет. И очень хорошо, что в это время появляются такие вещи, которые укрепляют нас в эти дни.



Антон Дробович на презентации сериала "Наследие Терещенко" в Киеве / Фото Общественное Культура

Игорь Раскладай, главный эксперт по медийному праву Центра демократии и верховенства права

"Это уже второй сериал Суспильного, от которого я кайфую. Первый был "Колапс", и сейчас это не менее крут, чем тот, что был. Просматривая эти две серии, а я точно хочу все пересмотреть, – я уловил себя на невероятном количестве исторических флешбеков, которые происходят сейчас. Михаил Терещенко о чем предостерег? "Не имейте дел с Россией". Что сто лет назад, что сейчас – то же. На самом деле такие анализы важны тем, чтобы мы поняли, что не можем изменить прошлое, у каждого из нас были предки, которые прилагали камешки к существованию Российской империи или к советщине, но когда мы смотрим на то, что было, это всегда напоминание о том, что мы можем сделать свой выбор. Это не значит, что мы можем об этом забыть, это значит, что мы можем переосмыслить это. Если мы хотим быть сильной нацией, мы должны принять наше прошлое. Украина будет страной этого столетия".



Игорь Разлагай на презентации сериала "Наследие Терещенко" в Киеве / Фото Общественное Культура

Екатерина Чуева, заместитель Министра культуры

"Думаю мы все сейчас, с началом этой фазы войны, поняли, насколько наше наследие уязвимо. При всем желании, переместить все культурное наследие Украины куда-то на другую планету или в другую страну невозможно, этого очень много. Поэтому все наследие — это в первую очередь о людях, людях, с которых это все начиналось, которые это все создавали и которые это все защищают. И есть люди, благодаря которым мы держимся сейчас. Необходимо исследовать и документировать это наследие. Фильм — это одна из форм такого обеспечения. У нас есть шанс сохранить это все и раскрыть это фантастическое наследие гораздо большей аудитории, чем это было возможно даже год назад. Наша задача — быть достойным этого шанса. Цена этого шанса очень велика".



Екатерина Чуева на презентации сериала "Наследие Терещенко" в Киеве / Фото Общественное Культура

Светлана Остапа, председатель Наблюдательного совета Суспильного Мовлення

"Спасибо, что вы не сделали из Терещенко идола, что бы подчеркивало, что мы так уникальны и выше всех, потому что у нас есть такие люди. В то же время я поняла еще такую вещь: хотя Терещенко и не осознавал, возможно, что он украинец, но у него есть такие черты, которые присущи всем нам, что говорит о том, что он украинец и это проявилось именно сейчас, в это время войны, они так много отдавали все средства и мы тоже сплачиваемся, помогаем друг другу, отдаем последнее для того. Мне тоже нравится "Колапс" и мне очень понравился этот фильм. Необходимо презентовать его за границей, особенно в исторических средах, которые потом будут распространять это на общество того или иного государства. Мы не то, что пишем сейчас историю, мы ее восстанавливаем, потому что нам ее разрушили и переписали".



Светлана Остапа на презентации сериала "Наследие Терещенко" в Киеве / Фото Общественное Культура