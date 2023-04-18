"Це комерція": Елайджа Вуд здивований новими фільмами за мотивами "Володаря Перснів"

Елайджа Вуд, який зіграв хобіта Фродо в оригінальній трилогії "Володар перснів", здивований тим, що Warner Bros. розробляє кілька нових фільмів. Студія оголосила про свій план у лютому.

"Володар перснів" зібрав у світовому прокаті 2,9 мільярда доларів і залишається одним із найбільших досягнень кіно в жанрі фентезі.

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Елайджа Вуд здивований новими фільмами за мотивами "Володаря Перснів"

"Я зачарований і схвильований. Я сподіваюся, що це добре", – нещодавно розповів Вуд журналу GQ про нові фільми. – Я здивований".

"Очевидно, що в основі всього цього лежить бажання заробити багато грошей", – продовжив Вуд. "Справа не в тому, що купка керівників каже: "Нумо робити справді класне мистецтво". І, знову ж таки, нікого не шкодуючи, бо, звичайно ж, це комерція. Але велике мистецтво може народитися з комерції також. Отже, ці дві речі не виключають одна одну".

Маючи на увазі комерцію, Вуд підкреслив, що трилогія Пітера Джексона "Володар перснів" "вийшла не звідти". "Це сталося через пристрасть до цих книг і бажання втілити їх у життя", – сказав Вуд. "І я сподіваюся, що це, зрештою, буде просувати все вперед, хоч би якими були ці наступні фільми. Я просто сподіваюся, що кожного разу, коли вони наймають сценариста та режисера, це один і той же мотиваційний фактор – що вони з повагою ставляться до матеріалу Толкіна та з ентузіазмом досліджують його".

Елайджа Вуд у фільмі "Володар перснів": відео бекстейджу

Нагадаємо, Warner Bros. зніме декілька нових фільмів "Володар кілець". Проте, студія не надала жодної додаткової інформації, а це означає, що можна тільки здогадуватися, чи розвиватиметься історія до, після або під час оригінальної трилогії Джексона.

У заяві для Variety Джексон і його головні співавтори з "Володаря кілець" Френ Уолш і Філіпа Бойєнс раніше сказали, що Warner Bros. "тримали нас у курсі на кожному етапі шляху" щодо нових фільмів "Володар кілець". Джексон стояв за всіма трьома фільмами та всіма трьома фільмами "Хоббіт", отримавши Оскар за найкращу режисуру з фільмом "Володар перснів: Повернення короля".

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість поговорити, щоб почути їхнє бачення розвитку франшизи", — додали Джексон, Уолш і Боєнс у своїй заяві.

Колега Вуда з фільму "Володар перснів" Енді Серкіс нещодавно сказав, що йому було б цікаво повернутися у світ Середзем'я на великому екрані.