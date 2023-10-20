7 сезон "Еліти" вийшов на Netflix: чого очікувати у продовженні серіалу

20 жовтня на Netflix відбулася прем'єра 7 сезону популярного іспанського драматичного серіалу "Еліта". Він складатиметься з 56 епізодів.

Це одна з найочікуваніших прем'єр цієї осені. Шанувальники "Еліти" нетерпляче чекали на продовження улюбленої історії. Що було у попередніх шести сезонах і чого очікувати від нових серій – читайте на сайті 24 Каналу.

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Про що серіал "Еліта"

Троє підлітків зі скромних сімей потрапляють у Лас Енчінас – найпрестижнішу школу в країні. Але заможні учні не приймають новачків ласкаво, і між ними розпочинається війна за владу. Їм не важливі способи, інструменти чи навіть життя один одного – всі засоби використовують у цій жорстокій боротьбі. Любов, ненависть, дружба, зрада, усвідомлення власного я, релігійні переконання й упередження – усе це зібране в один детектив "Еліта".



Кадр з серіалу "Еліта" 3 сезон / Netflix

Стрічка отримала велику популярність завдяки своєму сюжету, який захоплює з перших епізодів, тому глядачі з цікавістю переглянули усі 6 сезонів, які є в мережі, і вже можуть насолодитися новою частиною серіалу.

Чого очікувати від 7 сезону серіалу "Еліта"

Ймовірно, цей сезон стане фінальною частиною "Еліти". Акторський склад серіалу поповнився новими обличчями, утім, деякі з них знайомі вам із попередніх сезонів, а саме: Омар Аюсо, який повернувся до ролі Омара, а також Надя Аль Саїда та Андре Ламолья в образі Соні та Івана.

Серед нових акторів: Алехандро Альбаррасін, Марібель Верду, Іван Мендес, Мірела Баліч, Фернандо Ліндес, Гліб Абросімов.

Сюжет серіалу у новому сезоні продовжить захоплювати своїми загадками та таємничістю: Омар повертається, але серце Івана залишається розбитим. Ісадора намагається розібратися зі своєю складною родиною. Але чи можуть учні школи Лас-Енсінас дійсно вірити один одному?

"Еліта" 7 сезон: Дивіться онлайн трейлер серіалу

Що було у попередніх сезонах "Еліти"

1 сезон "Еліти" розпочав історію боротьби школярів з багатих сімей, так званої, майбутньої еліти, зі звичайними новенькими зі скромних сімей, які прийшли після обвалу будівлі, у якій вони навчались. Забудовник намагається відновити свою репутацію, оплативши трьом учням навчання в престижній приватній школі. Цей шкільний проєкт призводить до зближення Маріни й Самуеля, а також підштовхує Ґузмана до завоювання прихильності Наді.

"Еліта" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

У 2 сезоні основним сюжетним напрямком стає загадкове зникнення Самуеля. У школі з'являються нові учні, серед яких Ребека, Валеріо та Каєтана, кожен з них носить у собі свої власні таємниці. Ребека розвиває близькі стосунки з Самуелем, а також з Надією, в той час, як Каєтана стає спільницею Лукреції та Поло.

"Еліта" 2 сезон: Дивіться онлайн трейлер серіалу

Для героїв 3 сезону прийшов останній рік в Лас Енсінас. Головною сюжетною лінією є смерть Поло та її розслідування.

"Еліта" 3 сезон: Дивіться онлайн трейлер серіалу

Поява строгого директора у 4 сезоні та прихід чотирьох нових учнів до Лас-Енсінас відкриває перед нами новий етап романтичних пригод, відносин та таємниць.

"Еліта" 4 сезон: Дивіться онлайн трейлер серіалу

Початок навчального семестру в Лас-Енсінас у 5 сезоні приносить із собою нове кохання, нових учнів, нові норми поведінки та новий загадковий злочин.

"Еліта" 5 сезон: Дивіться онлайн трейлер серіалу

6 сезон цікавий тим, що цього року в Лас-Енсінас усі мають свої цілі: когось тягне знайти кохання, інші мріють помститися, а треті хочуть завоювати мільйони підписників. Але чи всім вдасться вижити?

"Еліта" 6 сезон: Дивіться онлайн трейлер серіалу