Відома американська акторка врятувала пораненого чоловіка завдяки навичкам із медичного серіалу

Відома американська акторка Емі Адамс по-справжньому врятувала людині життя. У цьому їй допоміг досвід, який вона здобула під час зйомок серіалу "Доктор Вегас".

Акторка вчасно надала допомогу чоловікові, який зазнав ножового поранення в шию. Про цей випадок розповідає видання Independent.

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Як Емі Адамс врятувала людині життя?

Емі Адамс зізналася, що знання, отримані на зйомках серіалу "Доктор Вегас", несподівано стали їй у пригоді в реальному житті.

Рік тому, повертаючись із ресторану разом із чоловіком та друзями, вона побачила чоловіка, який лежав на землі й стікав кров'ю після нападу. Компанія стала першими очевидцями події, тому одразу кинулася допомагати постраждалому.

Поки навколо панували розгубленість і паніка, Емі змогла зберегти самовладання та швидко зорієнтуватися в ситуації. Вона почала притискати рану пляжними рушниками та наказала чоловікові не рухатися, адже будь-які рухи могли посилити кровотечу. Завдяки цьому постраждалий зміг дочекатися приїзду медиків і втратити якомога менше крові.

Через рік чоловік випадково зустрів Емі Адамс і зі сльозами на очах подякував їй за врятоване життя.

Яку роль зіграла Емі Адамс у серіалі "Доктор Вегас"?

Такий досвід акторка здобула на зйомках серіалу "Доктор Вегас", де виконала роль медсестри Еліс Догерті.

Хоча прем'єра проєкту відбулася ще на початку 2000-х років, набуті тоді навички знадобилися їй лише через багато років.

Ця історія вкотре доводить, що навіть досвід, здобутий на знімальному майданчику, іноді може допомогти врятувати чиєсь життя.