6-й сезон культового серіалу "Емілі в Парижі" стане фінальним

Знімальна команда серіалу "Емілі в Парижі" уже працює над шостим сезоном. Днями стало відомо, що ця частина стане фінальною.

Про це повідомила головна акторка Лілі Колінз на інстаграм-сторінці Netflixua. У матеріалі розповідаємо, яким буде прощальний сезон "Емілі в Парижі".

6 сезон "Емілі в Парижі" стане фінальним

Шостий сезон популярного серіалу від Netflix "Емілі в Парижі" стане фіналом цієї історії. Головна акторка, яка виконала роль Емілі, повідомила про це для Netflix.

Вона розповіла, що новий сезон збере в собі все, за що глядачі полюбили цей серіал та його героїв. Увесь акторський склад і знімальна команда працюють над створенням цього прощального сезону. До речі, знімання вже тривають.

За словами акторки, на глядачів чекає суміш гламуру, пригод, моди та кохання – усього того, за що прихильники люблять цю історію.

У коментарях уже можна побачити перші відгуки українців на цю новину. Багато хто пише, що це сумна звістка, адже серіал неймовірно красивий і атмосферний. Для багатьох він став саме тією історією, під час перегляду якої можна відволіктися від буденності й просто відпочити.

Водночас прихильники з нетерпінням чекають на шостий сезон, який наразі перебуває на стадії виробництва.

Що варто знати про серіал "Емілі в Парижі"?

"Емілі в Парижі" – популярний американський комедійно-драматичний серіал від Netflix.

Прем'єра першого сезону відбулася ще у 2020 році.

Сюжет розгортається навколо Емілі – молодої американки, яка приїжджає до Парижа. Там вона будує нове життя, кар'єру та стосунки. Усе це супроводжується великою кількістю як комедійних, так і драматичних моментів.

Наразі дату прем'єри шостого сезону не оголошують.