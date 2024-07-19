Вже скоро на телеекранах: з'явилися нові кадри з 4 сезону серіалу "Емілі в Парижі"

Незабаром прихильники серіалу "Емілі в Парижі" зможуть побачити четвертий сезон стрічки на екранах. З цієї нагоди актори потішили фанатів новими кадрами зі знімального майданчика.

На одній зі світлин постала героїня Мінді Чен, яку грає акторка Ешлі Парк. Дівчина з'явилася в об'єктиві в кепі м'ятного кольору з кришталевими прикрасами від українського бренду Ruslan Baginskiy.

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За словами сценариста Даррена Стара, новий сезон серіалу покаже кадри не тільки з Парижу, але й з Риму. Емілі Купер цього разу подорожуватиме французькими Альпами та площами італійської столиці.

На нових фото можна помітити як вже відомих героїв, так і нових персонажів. Четвертий сезон буде поділений на дві частини, які вийдуть 15 серпня та 12 вересня. Кінець третього сезону залишив багато запитань у фанатів. Довгоочікувані відповіді прихильники отримають вже через місяць.

Серіал розповідає історію американки Емілі Купер, яка їде до Парижу на нове місце роботи. Дівчина потрапляє в незручні ситуації, які здебільшого стосуються національних стереотипів. Тому, героїня робить все, щоб створити гарне враження про себе у колег та знайти друзів у Франції. Водночас глядач має змогу спостерігати за історіями кохання Емілі, якій варто зробити вибір між двома чоловіками.

Нагадаємо, зірки "Емілі в Парижі" публічно підтримували Україну. Так, на фестиваль Paley Fest Лілі Коллінз та Ешлі Парк одягли парний образ у кольорах українського прапора.