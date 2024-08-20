Думки розділились: що кажуть фанати про новий сезон "Емілі в Парижі"

Комедійно-драматичний серіал "Емілі в Парижі" дебютував на Netflix 2 жовтня 2020 року. Тоді стрічка одразу ж завоювала серця глядачів своєю легкою та дотепною історією про молоду американку, яка переїжджає до Парижа.

Високий рівень популярності та позитивні відгуки спонукали Netflix швидко продовжити шоу на наступні сезони. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що кажуть фанати про нові серії "Емілі в Парижі".

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Що кажуть фанати про новий сезон "Емілі в Парижі"

За початковим планом, четвертий сезон серіалу повинен був потішити глядачів наприкінці 2023 року. Проте ці плани змінились через масштабний страйк сценаристів, який охопив Голлівуд у 2023 році. Таким чином, стрічка вийшла на Netflix 15 серпня, а її продовження варто очікувати 12 вересня.

Ще до виходу перших серій творці серіалу підготували глядачів до того, що їх чекає захоплива та непередбачувана історія.

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Щоправда, прихильники "Емілі в Парижі" дещо розчаровані першими серіями, які вже вийшли на платформі. Вони кажуть, що з моменту виходу перших епізодів багатьом глядачам стало очевидно, що герої серіалу майже не зазнають жодних суттєвих змін. Вони створюють враження статичності, попри зовнішній динамізм Парижа. Із сезону в сезон їхні стосунки, виклики та переживання залишаються на поверхні, не розвиваючись і не поглиблюючись.

Глядачі, які з перших серій були захоплені яскравими та стильними образами головних героїв, поступово почали втомлюватися від одноманітності. Хоча роботи відомої костюмерки Патриції Філд, безумовно, продовжують захоплювати своєю оригінальністю та смаком, цього вже не вистачає, щоб утримати зацікавленість аудиторії.

До того ж серіал став перенасиченим прихованою рекламою, яка все частіше з’являється в кадрі, відволікаючи увагу від основної історії. В результаті елементи сюжету, які колись здавалися свіжими й авантюрними, перетворилися на передбачувані "потрясіння", що не приносять новизни чи інтриги.

Однак фанати стрічки досі сподіваються, що нові серії "Емілі в Парижі", які вийдуть 12 вересня, змінять ситуацію на краще. Тому з нетерпінням очікуємо продовження улюбленого серіалу на Netflix.