Почувалася шматком м’яса, – Емілі Ратажковскі розповіла, чому залишила акторську кар’єру

Американська модель та актриса Емілі Ратажковскі залишила акторську кар’єру. Все через неналежне поводження чоловіків в індустрії.

В інтерв’ю Los Angeles Times зірка фільмів "Круїз" та "Загублена" зізналася, що для того, щоб досягти успіху в кіноіндустрії США, потрібно "стати зручною для впливових чоловіків у Голлівуді". Якоїсь миті Емілі Ратажковскі втомилася від цього, звільнила свою команду, включаючи агента, комерційного представника та менеджера.

Дивіться також "Перед 2000 глядачів": в актриси Лаури Бенанті стався викидень прямо на сцені

Емілі Ратажковскі залишила акторську кар’єру: причини

Той факт, що Емілі Ратажковскі є однією з найкрасивіших жінок у світі, збиває з пантелику людей, які не розуміють, як багато жінок щодня страждають від домагань. Незалежно від її зовнішності, до супермоделі та актриси варто ставитися з повагою, на яку вона заслуговує.

Коли Емілі потрапила до цього голлівудського світу, вона одразу зрозуміла, як на неї дивиться індустрія. За її словами, режисери, продюсери та актори бачили лише її зовнішність, а не акторський талант.

"Голлівуд облажався"

Як повідомила актриса, у неї не було відчуття: "О, я актриса, і гра – мій шлях самореалізації". "Я почувала себе шматком м’яса, про яке говорили з осудом: "Чи є в ній щось, крім грудей?". Можливо, тому зараз мене не особливо цікавлять чоловічі погляди. Вони брешуть. Не в сенсі невірності, але це зіпсований світ. Голлівуд облажався. Це темне місце", – зізналася Емілі.

Емілі Ратажковскі / Los Angeles Times

Крім того, у своїй книзі "Моє тіло" актриса згадувала, як була на вечірці зі своїм колишнім чоловіком. Ратажковські писала, що перебувала в кімнаті з чоловіками, які товаришували з Харві Вайнштейном і заохочували "своїх молодих клієнток зустрічатися з ним у готельних номерах".

Найвідоміші фільми з Емілі Ратажковські

Зніматись у кіно дівчина почала ще у 2004 році, проте короткометражні фільми й епізодичні ролі не мали шаленого успіху. Перед камерою Емілі Ратажковскі чимало разів оголювалась, демонструючи глядачам розкішну фігуру.

У трилері "Загублена", який вийшов на екрани у 2014 році, Емілі Ратажковскі зуміла вразити прихильників. Тут вона зіграла сексуальну брюнетку, яка є коханкою головного героя.

Пізніше, у 2017 році, у стрічці "Круїз" модель зіграла дівчину з єврейської родини, яка закохалась у вуличного хулігана.

Не менш звабливо актриса виглядала у фільмі "Мистецтво обману". За сюжетом, Емілі Ратажковскі зіграла звабливу шахрайку, яка має чимало боргів. Щоб все повернути, дівчина погоджується стати напарницею досвідченого злодія, який готує велике пограбування. І пристрасті цій парочці не позичати.

Та найспекотнішою стрічкою у фільмографії Емілі Ратажковскі є трилер "Ласкаво просимо додому". У стрічці актриса перевтілилась у закохану дівчину, яка випадково стає учасницею жорстокої гри психопата.

Емілі Ратажковскі / Los Angeles Times