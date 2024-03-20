Знаменита британська акторка прочитала вірш Ліни Костенко: зворушливе відео

Відомій українській літературній майстрині Ліні Костенко 19 березня виповнилося 94 роки. З цієї нагоди британська акторка Емма Томпсон прочитала її вірш під назвою "Крила".

Дворазова лауреатка премії Оскар зворушливо продекламувала щемливі рядки, відомі кожному українцю, в англійському перекладі. Тим самим Томпсон виразила свою підтримку українцям.

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Емма Томпсон продекламувала вірш Ліни Костенко

Зірка культових фільмів "Гаррі Поттер", "Круелла", "Реальна любов" та інших зворушливо прочитала поезію Ліни Василівни на фоні засніжених пейзажів, вразивши своєю чуттєвістю під час декламування.

На завершення, Томпсон висловила потужне звернення до українського народу, заявивши: "Я щодня думаю про вас, залишаючись в єдності з Україною та заради неї".

Дякуємо пані Еммі за підтримку України та нашої культури. І вітаємо легендарну пані Ліну з днем народження!

– прокоментували відео представники UNITED24.

Українці також підтримали Емму Томпсон. У коментарях вони висловили слова вдячності та впевненість у перемозі України.

Емма Томпсон – всесвітньо відома акторка: що відомо

Акторка зробила прорив у 1987 році, зігравши головні ролі у двох мінісеріалах телеканалу BBC: "Доля війни" (Fortunes of War) та "Тутті Фрутті" (Tutti Frutti). За ці виступи вона отримала премію BAFTA за найкращу жіночу роль у 1988 році.

Голлівудський прорив Емми Томпсон наступив у 1992 році, коли вона зіграла одну з головних ролей у драмі "Говардс Енд" разом з Ентоні Гопкінсом та Геленою Бонем Картер.

"Говардс Енд": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм отримав 49 номінацій та 32 нагороди, включаючи три Оскари, один з яких був присуджений Еммі Томпсон у категорії "Найкраща актриса у головній ролі".