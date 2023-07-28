Вперше за 22 роки: через страйк акторів та сценаристів у Голлівуді перенесли премію Еммі

З травня у Голлівуді відбувається страйк сценаристів, 13 липня до них долучилися профспілка Гільдії кіноакторів США та Американської федерації. Це повпливало не лише на виробництво фільмів та серіалів, а й на вручення престижних премій.

Організатори американської телевізійної премії Еммі повідомили, що відклали проведення 75-ї церемонії вручення нагород, яка мала відбутися 18 вересня. Раніше її відкладали у 2001 році, через теракти 11 вересня й початок військових дій в Афганістані.

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Через страйк акторів та сценаристів у Голлівуді перенесли премію Еммі

Видання Los Angeles Times написало, що Еммі мають провести у січні 2024 року. Точну дату оголосять впродовж серпня.

Сьогодні актори припинили брати участь у рекламних кампаніях, веденні церемоній та участі в прем'єрах фільмів і серіалів. Сценаристи стверджують, що стрімінги використовують їхні послуги за менші гроші, ніж кіно або телеіндустрія. Зокрема, протестувальники скаржаться, що їм недоплачують за роботу в "мінікімнатах" – це місце, де команда сценаристів розбиває історію серіалу на серії та сезони. Таку кімнату збирають перед початком зйомок, потім працівників розпускають і не надають доступу до роботи в кожному епізоді. Тому змінюється заробітна плата.



У Голлівуді перенесли вручення премії Еммі / Variety

Нагадаємо, через страйк сценаристів у Голлівуді відклали виробництво таких проєктів: