3 емоційні та драматичні серіали, які можна подивитися на Netflix

Сильні драматичні історії на екрані викликають не тільки цікавість, а вибух емоцій та бажання прожити з героями їхні труднощі та болючі моменти. Таке кіно залишають слід у серці та змушують переосмислити свої погляди на життя.

На Netflix є чимало серіалів, які не бояться торкатися важких тем: складні стосунки, психологічні травми, пошук себе. Кіно 24 розповість про найемоційніші проєкти, які варто подивитися, якщо вам близьке все справжнє, щемке й життєве.

До слова Найпопулярніший новий комедійний мінісеріал на Netflix, який допоможе вам розслабитись ввечері

"13 причин чому"

Роки виходу: 2017 – 2020

Кількість епізодів: 4 сезони, 49 серій

Старшокласник Клей Дженсен після повернення зі школи знаходить на ґанку свого дому коробку. Там – двосторонні касети, записані його однокласницею Ханною Бейкер, яка наклала на себе руки два тижні тому.

Це аудіощоденник, де дівчина детально розповіла про 13 причин, які спонукали її до трагічного рішення. Кожна людина, яка отримала коробку, якось доклалась до цього, і має після прослуховування передати її наступному.

"13 причин чому": дивіться трейлер онлайн

"Хороший лікар"

Роки виходу: 2017 – 2024

Кількість епізодів: 7 сезонів, 126 серій

У центрі сюжету – молодий хірург Шон Мерфі, якому діагностували аутизм і синдром саванта (прояви екстраординарних здібностях в одній чи кількох галузях).

Після нещасливого дитинства він переїжджає в інше місто й отримує роботу у хірургічному відділенні лікарні Сан-Бонавертура. Шон використовує свій талант, щоб рятувати пацієнтів та боротися зі скептицизмом колег.

"Хороший лікар": дивіться трейлер онлайн

"Джинні й Джорджія"

Роки виходу: 2017 – 2024

Кількість епізодів: 7 сезонів, 126 серій

15-річна Джинні Міллер у своєму віці здається дорослішою, ніж її 30-річна мати Джорджія. Жінка вирішує переїхати до Нової Англії та вибудувати нове життя, де її дітям Джинні та Остіну буде комфортно.

Але донька не задоволена черговим переїздом, адже їй знову доведеться адаптовуватися і шукати друзів. Тим часом Джорджія хоче стати ідеальною мамою і відкинути проблеми минулого.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер онлайн