На Netflix есть немало сериалов, которые не боятся касаться тяжелых тем: сложные отношения, психологические травмы, поиск себя. Кино 24 расскажет о самых эмоциональных проектах, которые стоит посмотреть, если вам близко все настоящее, щемящее и жизненное.

К слову Самый популярный новый комедийный мини-сериал на Netflix, который поможет вам расслабиться вечером

"13 причин почему"

Годы выхода: 2017 – 2020

Количество эпизодов: 4 сезона, 49 серий

Старшеклассник Клей Дженсен после возвращения из школы находит на крыльце своего дома коробку. Там – двусторонние кассеты, записанные его одноклассницей Ханной Бейкер, которая покончила с собой две недели назад.

Это аудиодневник, где девушка подробно рассказала о 13 причинах, которые побудили ее к трагическому решению. Каждый человек, получивший коробку, как-то приложился к этому, и должен после прослушивания передать ее следующему.

"13 причин почему": смотрите трейлер онлайн

"Хороший доктор"

Годы выхода: 2017 – 2024

Количество эпизодов: 7 сезонов, 126 серий

В центре сюжета – молодой хирург Шон Мерфи, которому диагностировали аутизм и синдром саванта (проявления экстраординарных способностях в одной или нескольких областях).

После несчастливого детства он переезжает в другой город и получает работу в хирургическом отделении больницы Сан-Бонавертура. Шон использует свой талант, чтобы спасать пациентов и бороться со скептицизмом коллег.

"Хороший доктор": смотрите трейлер онлайн

"Джинни и Джорджия"

Годы выхода: 2017 – 2024

Количество эпизодов: 7 сезонов, 126 серий

15-летняя Джинни Миллер в своем возрасте кажется взрослее, чем ее 30-летняя мать Джорджия. Женщина решает переехать в Новую Англию и выстроить новую жизнь, где ее детям Джинни и Остину будет комфортно.

Но дочь не довольна очередным переездом, ведь ей снова придется адаптироваться и искать друзей. Тем временем Джорджия хочет стать идеальной мамой и отбросить проблемы прошлого.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер онлайн