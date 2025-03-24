Змушують відчути біль і надію: 3 емоційні фільми про життя після втрати

Втрата близької людини – одне з найважчих випробувань у житті. Кожен переживає горе по-своєму: хтось занурюється у спогади, а дехто намагається знайти новий сенс буття.

Сучасний кінематограф неодноразово звертався до цієї теми, висвітлюючи глибокі та емоційні історії про те, як людина змінюється після трагедії. Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів, які допомагають рухатися далі після втрати.

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"Милі кістки" (2009)

У центрі сюжету – події, що відбуваються в невеликому місті, у штаті Пенсильванія. Одного дня 14-річну Сюзі жорстоко вбиває сусід. Однак душа дівчинки застрягає між світом живих і мертвих, тому їй доводиться спостерігати за тим, як її сім'я намагається оговтатися від втрати, поки вбивця залишається непокараним. Сюзі хоче допомогти рідним, але водночас мусить відпустити своє минуле, щоб знайти спокій.

"Милі кістки": дивіться трейлер фільм онлайн

"7 душ" (2008)

Бен Томас живе з глибоким почуттям провини через трагедію, яку він спричинив у минулому. Герой хоче спокутувати провину, тому вирішує допомогти семи людям, які потребують порятунку. Втім, план Бена несподівано змінюється, коли чоловік закохується в жінку, стан якої різко погіршується.

"7 душ": дивіться трейлер фільму онлайн

Зверніть увагу! Якщо ви полюбляєте захопливі фільми, зняті на основі реальних подій, то пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою.

"Манчестер біля моря" (2016)

Після смерті брата Лі Чендлер повертається в рідне містечко Манчестер біля моря. Чоловіку доводиться взяти опіку над племінником, хоча він сам ще не оговтався від власної страшної трагедії. Проводячи більше часу з хлопчиком, Лі починає будувати з ним емоційний зв'язок, який може вилікувати душевні рани.

"Манчестер біля моря": дивіться трейлер фільму онлайн