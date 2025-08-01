Багато людей полюбляють дивитися комедії, адже ті здатні за лічені хвилини викликати сміх та усмішку. Однак чимало глядачів обирають стрічки, які зворушують серця.

Навіть найстриманіші кіномани визнають, що після перегляду деяких фільмів залишатися байдужим просто неможливо. Кіно 24 підготував добірку емоційних фільмів, які точно доведуть до сліз.

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"Милі кістки" (2009)

14-річна Сюзі Селмон стає жертвою жорстокого вбивства. Втім, душа дівчинки не квапиться залишити цей світ. Щодня вона спостерігає за життям своїх рідних, які намагаються оговтатися від втрати, та за вбивцею, що живе неподалік і продовжує вдавати, наче нічого не сталося. Сюзі прагне знайти спокій, але не може піти, доки справедливість не буде відновлена.

"Милі кістки": дивіться трейлер фільму онлайн

"Хлопчик у смугастій піжамі" (2008)

Події фільму відбуваються під час Другої світової війни. Син нацистського офіцера переїжджає з родиною поблизу концтабору. За огорожею він знайомиться зі Шмуелем – хлопчиком у "смугастій піжамі", який виявляється ув'язненим євреєм. Глядачі мають змогу спостерігати, як на тлі жахіть Голокосту розвивається невинна дружба дітей.

"Хлопчик у смугастій піжамі": дивіться трейлер фільму онлайн

"У гонитві за щастям" (2006)

Кріс Гарднер – продавець медичного обладнання, який через фінансові труднощі втрачає дім і дружину. Залишившись із маленьким сином на руках, він ночує у притулках, туалетах метро та на вулиці. Однак навіть у ці лихі часи Кріс не здається. Якось він потрапляє на стажування у брокерську компанію та нарешті отримує шанс змінити своє життя.

"У гонитві за щастям": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ви вважаєте, що ніколи не плачете від перегляду кіно, то подивіться ці фільми. Можливо, саме вони стануть причиною ваших сліз та змусять переосмислити життя.