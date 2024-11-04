Допоможуть розібратися у собі: 3 фільми, які замінять похід до психолога

Інколи буває так важко знайти відповіді на свої запитання. Тоді здається, що розв'язку проблеми – не існує.

Втім, Кіно 24 підготував добірку фільмів, які замінять похід до психолога. Ці стрічки допоможуть розібратися з внутрішніми труднощами та покращать ваш емоційний стан.

Не пропустіть 4 фільми з осінньою атмосферою, які зроблять ваш вечір затишним

"Пісня слона" (2014)

У дитинстві Майкл Алін отримав психологічну травму, через що опинився у психіатричній клініці. Втім, хлопець – доволі непередбачуваний, тому лікарям з ним досить складно. Одного дня доктор Лоуренс мав провести сеанс з Майклом, але напередодні Різдва несподівано зникає. Цю справу починає розслідувати колега лікаря, на ім'я Тобі Грін. Однак Алін висуває свої правила гри, під час якої доктор дізнається всю жахливу правду.

"Пісня слона": дивіться трейлер онлайн

"Подарунок" (2015)

Сюжет фільму розгортається навколо подружжя Саймона і Робін, які нещодавно переїхали в новий будинок. Якось пара випадково зустрічає чоловіка, на ім'я Гордо. Він був однокласником Саймона та відрізнявся дивною поведінкою. Після цієї зустрічі Гордо починає постійно приносити подружжю подарунки, про які ті завжди мріяли. Однак ця точність у презентах сильно лякає пару, тому чоловік вирішує поговорити про це з ексоднокласником. Втім, несподівано у житті подружжя з'являється безліч проблем, які пов'язані з ситуацією, що сталася колись між Гордо й Саймоном.

"Подарунок": дивіться трейлер онлайн

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Волтер Мітті – звичайний офісний працівник, який виконує свою роботу. Кожен його день схожий на попередній, що тільки пригнічує героя. Однак він мріє про нове життя, де всі дії мають сенс. Чоловік закоханий у свою колегу, але заговорити з нею може лише у своїх фантазіях. Одного дня Волтер вирішує втілити власні мрії й бажання у реальність. Мітті вирушає в подорож, яка має повністю змінити його життя.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки обов'язково треба переглянути під час холодних осінніх вечорів. Сюжети фільмів сповнені цінних ідей та думок, які допоможуть знайти розв'язок ваших проблем.