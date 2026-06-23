Як зараз виглядає видатна Енн Гетевей, яка оголосила про третю вагітність

Ви точно знаєте цю акторку за ролями у фільмах "Диявол носить Prada" та "Знедолені". Енн Гетевей сьогодні є однією з найуспішніших американських акторок кіно, театру та телебачення, а також володаркою багатьох престижних нагород, серед яких Оскар, премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Золотий глобус".

Нещодавно акторка приємно здивувала шанувальників, оголосивши про свою третю вагітність. Новину вона повідомила у соціальних мережах. У матеріалі 24 Каналу покажемо, який вигляд Енн Гетевей має сьогодні.

Рекомендуємо Найновіший зворушливий фільм на Netflix, який розчулить вас до сліз

Як сьогодні виглядає легендарна Енн Гетевей?

Ще зовсім нещодавно Енн Гетевей, яка звикла вражати прихильників бездоганними образами на червоних доріжках і престижних церемоніях, зокрема на Оскарі, ділилася світлинами у соціальних мережах.

Тоді ніхто навіть не здогадувався, що зовсім скоро акторка здивує шанувальників радісною новиною про третю вагітність.

Зірка фільму "Диявол носить Prada" опублікувала зворушливе відео, на якому постала у вільній білій сукні та ніжно продемонструвала округлий животик. Наразі Енн Гетевей вже виховує двох синів – Джонатана та Джека. Стать третьої дитини поки що залишається невідомою.

На оприлюднених кадрах акторка має щасливий і сяючий вигляд, а її прихильники не приховують радості та активно вітають улюблену зірку в коментарях.

Для багатьох ця новина стала справжньою несподіванкою, адже чимало шанувальників були переконані, що нині вона зосереджена насамперед на кар'єрі.

Утім, акторка вкотре доводить, що успішна професійна діяльність і щасливе сімейне життя можуть гармонійно поєднуватися.